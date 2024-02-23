Будет действовать эффективно: дерматолог рассказала, когда нужно наносить крем для лица

Использование крема считается одним из самых важных этапов ежедневного ухода за кожей лица. Если избегать использования, может появиться сухость и даже сыпь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express Health .

Как правильно наносить крем

Американский дерматолог Адель рассказала, что кожа - это самый большой орган тела человека.

Применение увлажняющего крема - это лучший способ защитить кожу от сухости и повреждений. В частности, каким образом вы наносите крем, может повлиять на его эффективность.

Нужно определить не только лучшее время, когда следует нанести крем на лицо, но и способ, в который вы это сделаете.

Эксперт советует соблюдать следующие способы:

наносить крем на влажную кожу

наносить его в направлении роста волос

делать это следует с помощью ложки или специального шпателя

Влажная кожа

Все обычно наносят крем на кожу всякий раз, когда кажется, что она слишком сухая. Однако это не лучшая стратегия.

Нужно подождать, пока вы выйдете из душа или ванной перед тем, как делать это.

Так ваша кожа усвоит крем гораздо лучше.

Дерматолог говорит, что нужно наносить увлажняющий крем в течение пяти минут после выхода из душа на влажную кожу, а не сухую.

Это очень важный совет, когда говорится о применении фактически любого продукта по уходу за кожей.

Техника нанесения

Если наносить крем неправильно, это может даже привести к появлению неприятной бугристой сыпи. Наносить крем нужно вдоль направления роста волос.

"Если вы наносите средство в противоположном направлении, вы в конечном итоге закупориваете волосяной фолликул, что может привести к такой неровной сыпи, которая называется фолликулитом, которая, по сути, является инфекцией волосяного фолликула", - рассказала врач.

Также многие привыкли доставать крем из баночки прямо пальцами. Однако делать этого ни в коем случае не стоит. Вредные бактерии из кожи могут попасть прямо в банку, и тогда они могут распространиться по всему вашему лицу.

Старайтесь использовать чистую ложку для того, чтобы достать немного крема перед нанесением на кожу.

Крем для лица ни в коем случае нельзя втирать в кожу с усилием - это не поможет повысить его эффективность или ускорить процедуру нанесения. Кстати, спешить при нанесении крема тоже нельзя, и это обязательно следует учитывать, рассчитывая, когда использовать крем перед выходом из дома, например.