Чи покращують огірки шкіру під очима: вся правда про метод
Огірки використовують для шкіри навколо очей, щоб зменшити темні кола та набряк. Однак, варто знати, чи справді допомагає така процедура.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Чи дієвий метод
Огірковий сік може зменшити набряки, заспокоїти пошкоджену шкіру та стимулювати антиоксидантну активність. Охолоджувальний ефект огіркового соку також надає шкірі свіжий вигляд і відчуття.
Огірки багаті вітаміном С і фолієвою кислотою. Вітамін С може "розбудити" шкіру та стимулювати ріст нових клітин, тоді як фолієва кислота стимулює антиоксиданти, що допомагають шкірі боротися з токсинами навколишнього середовища.
Дерматолог Дін Робінсон розповів, що охолоджуючий ефект огірка може зменшити припухлість і водночас стимулювати приплив крові до шкіри. Огірки також мають високий вміст води, що робить їх дуже зволожуючими для шкіри.
До основних переваг нанесення огірків на очі відносять:
- заспокоєння шкіри
- уникнення набряків
- зволоження та зменшення зморшків
- уникнення темних кіл під очима
Як використовувати огірок для очей
Вимийте
Спочатку потрібно ретельно вимити огірки. Це зменшує ймовірність потрапляння бактерій або бруду в очі. Найкраще обирати "домашні" огірки.
Важливо, якщо у вас чутлива шкіра, то варто протестувати спочатку на руці, щоб переконатися, що не виникне висипання.
Розріжте
Наріжте огірки скибочками, потім покладіть їх на очі. Ви можете охолодити їх у холодильнику на 15-30 хвилин заздалегідь, щоб отримати додатковий заспокійливий ефект.
Залиште їх на очах на 5-10 хвилин.
Якщо одна сторона огірка ставатиме теплою, перевертайте її.
Зволожувальний крем
Закріпіть все за допомогою зволожувального крему для очей.
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