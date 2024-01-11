Чи покращують огірки шкіру під очима: вся правда про метод

Огірки використовують для шкіри навколо очей, щоб зменшити темні кола та набряк. Однак, варто знати, чи справді допомагає така процедура.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Чи дієвий метод

Огірковий сік може зменшити набряки, заспокоїти пошкоджену шкіру та стимулювати антиоксидантну активність. Охолоджувальний ефект огіркового соку також надає шкірі свіжий вигляд і відчуття.

Огірки багаті вітаміном С і фолієвою кислотою. Вітамін С може "розбудити" шкіру та стимулювати ріст нових клітин, тоді як фолієва кислота стимулює антиоксиданти, що допомагають шкірі боротися з токсинами навколишнього середовища.

Дерматолог Дін Робінсон розповів, що охолоджуючий ефект огірка може зменшити припухлість і водночас стимулювати приплив крові до шкіри. Огірки також мають високий вміст води, що робить їх дуже зволожуючими для шкіри.

До основних переваг нанесення огірків на очі відносять:

заспокоєння шкіри

уникнення набряків

зволоження та зменшення зморшків

уникнення темних кіл під очима

Як використовувати огірок для очей

Вимийте

Спочатку потрібно ретельно вимити огірки. Це зменшує ймовірність потрапляння бактерій або бруду в очі. Найкраще обирати "домашні" огірки.

Важливо, якщо у вас чутлива шкіра, то варто протестувати спочатку на руці, щоб переконатися, що не виникне висипання.

Розріжте

Наріжте огірки скибочками, потім покладіть їх на очі. Ви можете охолодити їх у холодильнику на 15-30 хвилин заздалегідь, щоб отримати додатковий заспокійливий ефект.

Залиште їх на очах на 5-10 хвилин.

Якщо одна сторона огірка ставатиме теплою, перевертайте її.

Зволожувальний крем