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Чи покращують огірки шкіру під очима: вся правда про метод

Четвер 11 січня 2024 19:02
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Чи покращують огірки шкіру під очима: вся правда про метод Чи покращують огірки шкіру під очима (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Огірки використовують для шкіри навколо очей, щоб зменшити темні кола та набряк. Однак, варто знати, чи справді допомагає така процедура.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

Чи дієвий метод

Огірковий сік може зменшити набряки, заспокоїти пошкоджену шкіру та стимулювати антиоксидантну активність. Охолоджувальний ефект огіркового соку також надає шкірі свіжий вигляд і відчуття.

Огірки багаті вітаміном С і фолієвою кислотою. Вітамін С може "розбудити" шкіру та стимулювати ріст нових клітин, тоді як фолієва кислота стимулює антиоксиданти, що допомагають шкірі боротися з токсинами навколишнього середовища.

Дерматолог Дін Робінсон розповів, що охолоджуючий ефект огірка може зменшити припухлість і водночас стимулювати приплив крові до шкіри. Огірки також мають високий вміст води, що робить їх дуже зволожуючими для шкіри.

До основних переваг нанесення огірків на очі відносять:

  • заспокоєння шкіри
  • уникнення набряків
  • зволоження та зменшення зморшків
  • уникнення темних кіл під очима

Як використовувати огірок для очей

Вимийте

Спочатку потрібно ретельно вимити огірки. Це зменшує ймовірність потрапляння бактерій або бруду в очі. Найкраще обирати "домашні" огірки.

Важливо, якщо у вас чутлива шкіра, то варто протестувати спочатку на руці, щоб переконатися, що не виникне висипання.

Розріжте

Наріжте огірки скибочками, потім покладіть їх на очі. Ви можете охолодити їх у холодильнику на 15-30 хвилин заздалегідь, щоб отримати додатковий заспокійливий ефект.

Залиште їх на очах на 5-10 хвилин.

Якщо одна сторона огірка ставатиме теплою, перевертайте її.

Зволожувальний крем

Закріпіть все за допомогою зволожувального крему для очей.

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