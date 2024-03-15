На будь-який смак та колір. Ці додатки зі шпалерами вважаються найкращими серед користувачів Android

Zedge

Zedge є багатофункціональний додаток, призначений для налаштування вашого телефону. Воно містить величезний вибір рингтонів, звуків для будильника та повідомлень, а також пропонує різноманітні шпалери, як статичні, так і анімовані, з роздільною здатністю до 4K.

У додатку є десятки тематичних добірок від творів мистецтва до наукової фантастики. Крім того, для тих, хто хоче більше, доступний ШІ-генератор, який допоможе створити унікальні шпалери за вашим описом.

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Backgrounds HD

Це велика колекція з мільйонами ілюстрацій на різні теми, які зручно організовані за категоріями та ідеями. Завдяки доступним фільтрам ви з легкістю знайдете те, що шукаєте, та встановите як шпалери. Крім того, крім стандартних та живих шпалер, тут також доступні заставки з годинником.

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Tapet Wallpapers

На відміну від інших додатків, Tapet не завантажує шпалери з різних джерел, а створює їх безпосередньо на пристрої, враховуючи роздільну здатність екрана. Спеціальні алгоритми генерують унікальні зображення з патернами у стилі Material Design щоразу. У налаштуваннях можна увімкнути автоматичну зміну шпалер через певні інтервали часу.

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Google Wallpapers

Додаток Google Wallpaper дозволяє вибрати з тисячі високоякісних зображень. Існує безліч типів фонів, включаючи пейзажі, портрети, домашніх тварин та інші ілюстрації в якості 4K.

У програмі також можна вибрати режим "Щоденні шпалери". У ньому ви можете бачити, як шпалери будуть змінюватися на екрані смартфона.

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WallPick

WallPick надає велику добірку відібраних шпалер, яка щотижня поповнюється новими. Завдяки різноманітним категоріям, тегам та зручним опціям фільтрації, користувачі можуть швидко знаходити відповідні ілюстрації, встановлювати їх як фон, додавати у обране та зберігати на пристрої.

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Darkify

Цей додаток буде цікавий тим, хто воліє темні шпалери. У Darkify представлені виключно шпалери з чорним або темним фоном високої роздільної здатності. Вони не тільки привертають увагу до екрану телефону за рахунок яскравих акцентів, але й сприяють економії заряду акумулятора.

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4K Wallpapers

Це велика добірка відібраних зображень, представлених у більш ніж 20 різних категоріях і з роздільною здатністю до 4K, що дозволяє кожному знайти потрібний варіант. Додаток автоматично відфільтровує зображення, які не відповідають розміру екрана, що допомагає заощаджувати трафік і час при пошуку. Крім того, 4K Wallpapers підтримує живі шпалери та автоматичну зміну із заданим інтервалом.

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