На любой вкус и цвет. Эти приложения с обоями считаются лучшими среди пользователей Android

Для смартфонов на базе Android существует множество приложений для настройки обоев на экранах своих устройств, но только немногие из них действительно выделяются своим качеством и функциональностью. Среди них есть несколько приложений, которые завоевали признание многих пользователей благодаря своей обширной коллекции изображений, удобству использования и качеству контента.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про приложения с обоями, которые считаются лучшими среди пользователей Android.
При подготовке материала использовались следующие источники: Gizchina, Fotor.
Zedge представляет собой многофункциональное приложение, предназначенное для настройки вашего телефона. Оно содержит огромный выбор рингтонов, звуков для будильника и уведомлений, а также предлагает разнообразные обои, как статические, так и анимированные, в разрешении до 4K.
В приложении доступны десятки тематических подборок от произведений искусства до научной фантастики. Кроме того, для тех, кто хочет больше, доступен ИИ-генератор, который поможет создать уникальные обои по вашему описанию.
Это обширная коллекция с миллионами иллюстраций на самые разные темы, которые удобно организованы по категориям и идеям. Благодаря доступным фильтрам вы с легкостью найдете то, что ищете, и установите в качестве обоев. Кроме того, помимо стандартных и живых обоев, здесь также доступны заставки с часами.
В отличие от других приложений, Tapet не загружает обои из различных источников, а создает их непосредственно на устройстве, учитывая разрешение экрана. Специальные алгоритмы генерируют уникальные изображения с паттернами в стиле Material Design каждый раз. В настройках можно включить автоматическую смену обоев через определенные интервалы времени.
Приложение Google Wallpaper позволяет вам выбрать из тысячи высококачественных изображений. Существует множество типов фонов, включая пейзажи, портреты, домашних животных и другие иллюстрации в 4K качестве.
В приложении также можна выбрать режим "Ежедневные обои". В нем вы можете видеть, как каждый день обои будут меняться на экране смартфона.
WallPick предоставляет обширную подборку отобранных обоев, которая еженедельно пополняется новыми. Благодаря разнообразным категориям, тегам и удобным опциям фильтрации, пользователи могут быстро находить подходящие иллюстрации, устанавливать их в качестве фона, добавлять в избранное и сохранять на устройстве.
Это приложение будет интересно тем, кто предпочитает темные обои. В Darkify представлены исключительно обои с черным или темным фоном высокого разрешения. Они не только привлекают внимание к экрану телефона за счет ярких акцентов, но также способствуют экономии заряда аккумулятора.
Это обширная подборка отобранных изображений, представленных в более чем 20 различных категориях и с разрешением до 4K, что позволяет каждому найти подходящий вариант. Приложение автоматически отфильтровывает изображения, не соответствующие размеру вашего экрана, что помогает экономить трафик и время при поиске. Кроме того, 4K Wallpapers поддерживает живые обои и автоматическую смену с заданным интервалом.
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