7 корисних Android-жестів, про які ви могли навіть не здогадуватися

Телефони Android підтримують кілька типів дій або жестів на сенсорному екрані, таких як подвійне торкання, перегортання, тривале натискання, зведення пальців. Вони допомагають покращити взаємодію з користувачем і роблять використання пристрою більш цікавим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт We The Geek , який пов'язаний із технологіями.

Збільшення та зменшення масштабу за допомогою торкання

Подвійне натискання, збільшення та зменшення масштабу зображення не надто зручне для користувача, якщо у вас вільний лише один палець.

Для цього можна використовувати інший жест, наприклад, двічі натисніть на зображення і не відпускайте палець при другому натисканні, а просто перетягуйте вгору і вниз, щоб виконати дію. Ця функція працює і в Картах Google.

Використання двох пальців для перегляду у 3D

За умовчанням Google Maps мають вигляд естакади, що дуже корисно для звичайної навігації або водіння. Але як тільки ви потрапите до густонаселеної місцевості, цей вид за умовчанням, ймовірно, не допоможе. Щоб отримати 3D-зображення, вам просто потрібно провести двома пальцями вгору/вниз в картах Google.

Використання двох пальців для перегляду у 3D (фото: javorsky.sk)

Швидке перемикання вкладки у браузері Chrome

Можливо, ви часто використовуєте Chrome на своєму мобільному пристрої Android, і у вас може бути відкрито кілька вкладок. Завдяки опції в правому верхньому кутку ви можете перемикатися з однієї на іншу.

Найпростіший спосіб зробити це швидше - провести пальцем, як ви робите це з фотографіями у галереї. Просто зайдіть в адресний рядок і проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переключатися між відкритими вкладками Chrome.

Швидке перемикання вкладки у браузері Chrome (фото: We The Geek)

Видалення довгих речень за один раз

Видалення всього повідомлення довгим натисканням кнопки повернення може тривати багато часу. Використовуючи простий жест, можна видалити весь текст за один раз.

Натисніть кнопку Backspace і одразу ж проведіть пальцем вліво. Він виділить слова, і як тільки ви піднімете палець, вибрана частина буде миттєво видалена.

Видалення довгих речень за один раз (gif: We The Geek)

Швидке перемикання між цифрами та символами

Часто виникає проблема, коли вам доводиться писати контент, використовуючи комбінацію цифр, символів і літер. Щоразу, коли потрібно вводити щось із цього, вам треба натискати кнопку "цифри/символи", а потім знову повернутися до алфавіту.

Але за допомогою дивовижного жесту, який пропонує вам клавіатура Google, ви можете просто натиснути та утримувати клавішу із символом та перетягнути її на потрібну літеру, цифру або символ на сторінці цифр та символів.

Швидке перемикання між цифрами та символами (фото: We The Geek)

Потрійне натискання для збільшення

Жест допоможе вам збільшити чи зменшити масштаб. Щоб його увімкнути, потрібно зайти в налаштування Android Mobile та вибрати опцію "Спеціальні можливості" . Далі треба знайти жест збільшення та включити його. Як тільки перемикач увімкнеться, він миттєво почне працювати.

Вам потрібно тричі натиснути в будь-якому місці - будь то на головному екрані, веб-сайті, фотографіях, відео будь-де - воно автоматично збільшиться.

Потрійне натискання для збільшення (фото: We The Geek)

Подвійний свайп вниз від межі екрану

За допомогою швидких налаштувань у вас є різні перемикачі, такі як WI-FI, Розташування, Bluetooth, Яскравість і т. д. Просто проведіть двома пальцями донизу, щоб миттєво відкрити всю панель швидких налаштувань. Хоча це не вирішує серйозних проблем, але коефіцієнт задоволеності досить хороший.

Подвійний свайп вниз від межі екрану (фото: We The Geek)