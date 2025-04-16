В любой цвет и без химии: как покрасить яйца натуральными красителями, которые всегда под рукой

Писанки и крашенки остаются неотъемлемой частью празднования Пасхи. Предлагаем самые интересные и простые способы, как покрасить яйца натуральными красителями дома.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о натуральных продуктах, которые очень дешево стоят, но дают отличный цвет для пасхальных яиц.

Как красить яйца: основные правила

Прежде чем начать процесс, стоит определить, какие именно цвета вы хотите получить. Успешное окрашивание зависит от выбора ингредиентов - натуральные красители лучше проникают в пористую структуру скорлупы и дают насыщенные оттенки.

Большинство методов предусматривают полное погружение яиц в жидкость на определенное время.

в жидкость на определенное время. Заранее подготовьте яйца: они должны быть комнатной температуры, чистыми и неповрежденными.

Идеально брать белые яйца - на них лучше проявляется цвет.

- на них лучше проявляется цвет. Чтобы краситель лучше держался, можно добавить в раствор уксус или соль .

. Для наилучшего результата дайте яйцам полностью высохнуть на салфетке, не вытирая их руками.

Как покрасить яйца с помощью каркаде

Каркаде (суданская роза) дает неожиданные оттенки: от бордового до синего. Цвет меняется в зависимости от кислотности жидкости.

Как окрашивать:

Заварите 100 г каркаде в 1 литре воды.

Оставьте настаиваться 20 минут.

Окуните в отвар яйца на 1 час.

Для изменения цвета добавьте сок половины лимона - получите синий оттенок.

После окрашивания промойте яйца и дайте высохнуть.

Этот метод дарит яркие и необычные цвета, идеальные для творческого украшения.

Получить такие красивые синие и голубые цвета можно с помощью каркаде (фото: Pixabay.com)

Как покрасить яйца куркумой

Куркума - один из самых простых способов получить теплый, золотистый цвет. Она легко растворяется в воде и не имеет сильного запаха.

Как окрашивать:

Смешайте 1 стакан куркумы с 2 литрами теплой воды.

Доведите смесь до кипения и слегка остудите.

Полностью погрузите яйца в жидкость на 20-30 минут.

Промойте под холодной водой и оставьте высохнуть.

При необходимости повторите процедуру для более яркого цвета.

Этот метод подходит даже для начинающих и дает теплый, солнечный оттенок.

Как покрасить яйца свеклой

Свекла издавна использовалась для натурального окрашивания благодаря своей яркости. Можно красить как сырым соком, так и в отваре.

Как красить:

Очистите и натрите 2 крупные свеклы.

Залейте 2 литрами воды и доведите до кипения.

Добавьте яйца, 0,5 ст. ложки соли и 0,5 ч. ложки соды.

Варите все вместе 30 минут на слабом огне.

Оставьте яйца в жидкости до полного остывания.

Этот способ обеспечивает нежные розовые и бордовые оттенки с красивым блеском.

Как покрасить яйца луковой шелухой

Классический и любимый многими способ, который передается из поколения в поколение. Он доступен и не требует специальных ингредиентов.

Как окрашивать:

Соберите большое количество луковой шелухи (чем больше, тем лучше).

Положите в кастрюлю, залейте водой.

Доведите до кипения и варите 10 минут.

Добавьте яйца и варите еще 30 минут на слабом огне.

Выньте, остудите и вытрите салфеткой.

Цвета варьируются от кремового до насыщенно-коричневого - в зависимости от количества шелухи.

С помощью очень распространенных продуктов, которые есть почти на каждой кухне, можно создать корзину разноцветных праздничных яиц (фото: Getty)

Как покрасить яйца в вине

Этот способ не только окрашивает, но и придает яичной скорлупе благородный блеск. Лучше всего использовать сухое красное вино.

Как красить:

Смешайте 1 литр вина с 1 литром воды.

Доведите до кипения.

Добавьте яйца и варите на слабом огне 15 минут.

Оставьте их в жидкости еще на 30 минут для насыщения цвета.

Вытащите и дайте высохнуть естественным образом.

Цвет будет варьироваться от нежно-розового до рубинового - все зависит от времени выдержки.

Как покрасить яйца кофе

Кофе создает благородный кремово-коричневый цвет и обладает приятным ароматом. Отличный вариант для поклонников минимализма и натуральности.

Как окрашивать:

Насыпьте 1 стакан молотого (тонкого помола) кофе в кастрюлю.

Добавьте 1 литр воды и доведите до кипения.

Опустите в отвар яйца и варите 10 минут.

Оставьте на 15-20 минут в жидкости.

Выньте и дайте высохнуть.

Яйца приобретут мягкие кофейные оттенки, которые хорошо подойдут к праздничному столу.