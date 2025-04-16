В любой цвет и без химии: как покрасить яйца натуральными красителями, которые всегда под рукой
Писанки и крашенки остаются неотъемлемой частью празднования Пасхи. Предлагаем самые интересные и простые способы, как покрасить яйца натуральными красителями дома.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о натуральных продуктах, которые очень дешево стоят, но дают отличный цвет для пасхальных яиц.
Как красить яйца: основные правила
Прежде чем начать процесс, стоит определить, какие именно цвета вы хотите получить. Успешное окрашивание зависит от выбора ингредиентов - натуральные красители лучше проникают в пористую структуру скорлупы и дают насыщенные оттенки.
- Большинство методов предусматривают полное погружение яиц в жидкость на определенное время.
- Заранее подготовьте яйца: они должны быть комнатной температуры, чистыми и неповрежденными.
- Идеально брать белые яйца - на них лучше проявляется цвет.
- Чтобы краситель лучше держался, можно добавить в раствор уксус или соль.
- Для наилучшего результата дайте яйцам полностью высохнуть на салфетке, не вытирая их руками.
Как покрасить яйца с помощью каркаде
Каркаде (суданская роза) дает неожиданные оттенки: от бордового до синего. Цвет меняется в зависимости от кислотности жидкости.
Как окрашивать:
- Заварите 100 г каркаде в 1 литре воды.
- Оставьте настаиваться 20 минут.
- Окуните в отвар яйца на 1 час.
- Для изменения цвета добавьте сок половины лимона - получите синий оттенок.
- После окрашивания промойте яйца и дайте высохнуть.
Этот метод дарит яркие и необычные цвета, идеальные для творческого украшения.
Получить такие красивые синие и голубые цвета можно с помощью каркаде (фото: Pixabay.com)
Как покрасить яйца куркумой
Куркума - один из самых простых способов получить теплый, золотистый цвет. Она легко растворяется в воде и не имеет сильного запаха.
Как окрашивать:
- Смешайте 1 стакан куркумы с 2 литрами теплой воды.
- Доведите смесь до кипения и слегка остудите.
- Полностью погрузите яйца в жидкость на 20-30 минут.
- Промойте под холодной водой и оставьте высохнуть.
- При необходимости повторите процедуру для более яркого цвета.
Этот метод подходит даже для начинающих и дает теплый, солнечный оттенок.
Как покрасить яйца свеклой
Свекла издавна использовалась для натурального окрашивания благодаря своей яркости. Можно красить как сырым соком, так и в отваре.
Как красить:
- Очистите и натрите 2 крупные свеклы.
- Залейте 2 литрами воды и доведите до кипения.
- Добавьте яйца, 0,5 ст. ложки соли и 0,5 ч. ложки соды.
- Варите все вместе 30 минут на слабом огне.
- Оставьте яйца в жидкости до полного остывания.
Этот способ обеспечивает нежные розовые и бордовые оттенки с красивым блеском.
Как покрасить яйца луковой шелухой
Классический и любимый многими способ, который передается из поколения в поколение. Он доступен и не требует специальных ингредиентов.
Как окрашивать:
- Соберите большое количество луковой шелухи (чем больше, тем лучше).
- Положите в кастрюлю, залейте водой.
- Доведите до кипения и варите 10 минут.
- Добавьте яйца и варите еще 30 минут на слабом огне.
- Выньте, остудите и вытрите салфеткой.
Цвета варьируются от кремового до насыщенно-коричневого - в зависимости от количества шелухи.
С помощью очень распространенных продуктов, которые есть почти на каждой кухне, можно создать корзину разноцветных праздничных яиц (фото: Getty)
Как покрасить яйца в вине
Этот способ не только окрашивает, но и придает яичной скорлупе благородный блеск. Лучше всего использовать сухое красное вино.
Как красить:
- Смешайте 1 литр вина с 1 литром воды.
- Доведите до кипения.
- Добавьте яйца и варите на слабом огне 15 минут.
- Оставьте их в жидкости еще на 30 минут для насыщения цвета.
- Вытащите и дайте высохнуть естественным образом.
Цвет будет варьироваться от нежно-розового до рубинового - все зависит от времени выдержки.
Как покрасить яйца кофе
Кофе создает благородный кремово-коричневый цвет и обладает приятным ароматом. Отличный вариант для поклонников минимализма и натуральности.
Как окрашивать:
- Насыпьте 1 стакан молотого (тонкого помола) кофе в кастрюлю.
- Добавьте 1 литр воды и доведите до кипения.
- Опустите в отвар яйца и варите 10 минут.
- Оставьте на 15-20 минут в жидкости.
- Выньте и дайте высохнуть.
Яйца приобретут мягкие кофейные оттенки, которые хорошо подойдут к праздничному столу.
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При подготовке материала использовались источники: сайты Klopotenko.com и Osvitoria.media.