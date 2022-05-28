В Буче мужчина дома нашел под гирей мину оккупантов: как действовать в такой ситуации
В городе Буче Киевской области местный житель в своем доме в одной из комнат обнаружил мину. Российские оккупанты возложили на нее гирю, чтобы при попытке снять груз произошел взрыв.
Видео опубликовали в местном Telegram-канале.
"Буча. Оккупанты оставили "подарочек" хозяевам дома - положили гирю на мину. Если ее поднять, устройство сдетонирует", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео можно увидеть, что взрывоопасный предмет был установлен оккупантами посреди одной из комнат.
Отметим, что саперы продолжают разминировать город.
Что делать, если нашли взрывоопасный предмет
Конечно же, касаться подозрительного предмета нельзя. Также запрещено:
- Использовать рядом средства радиосвязи и телефоны;
- Ударять, трусить, тереть - это тоже может привести к взрыву;
- Прикасаться взрывоопасного или подозрительного предмета, сдвигать его с места, проводить любые манипуляции с ним;
- Самостоятельно открывать и проверять подозрительные сумки и коробки;
- Пытаться самостоятельно обезвреживать взрывоопасный предмет;
- Использовать рядом с предметом открытый огонь и курить.
Что делать, если обнаружили взрывоопасный предмет:
- Прекратить любые лишние действия рядом с предметом, остановить все работы, выключить оборудование и технику;
- Обратить внимание окружающих людей на опасность и инициировать их отвод на максимально безопасное расстояние, но не менее 100 метров;
- Срочно сообщить о находке представителей правоохранительных органов и аварийные службы по телефонам 101, 102 и дать максимально подробное описание обнаруженного предмета и ситуации;
- По возможности обозначить место обнаружения предмета с помощью подручных средств;
- Дождаться в безопасном месте прибытия специальных взрывотехнических или пиротехнических служб и лично передать им информацию о предмете.
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