Украинцев предупредили о вражеских минах-ловушках с растяжками

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, которые оставляют вражеские войска. В оккупированных городах Украины возможно минирование жилых кварталов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО .

СНБО предоставил инструкции, что делать, если нашли подозрительный предмет:

По данным СНБО, уже зафиксированы случаи минирования тел погибших людей.

"Будьте особенно осторожными при передвижении по городам, в которых шли уличные бои, в частности во время прогулок по лесам и паркам", - говорится в сообщении.

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