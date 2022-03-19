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Украинцев предупредили о вражеских минах-ловушках с растяжками

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Украина, Суббота 19 марта 2022 12:36
Украинцев предупредили о вражеских минах-ловушках с растяжками Фото: мины-ловушки с растяжками оставляют в оккупированных городах (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, которые оставляют вражеские войска. В оккупированных городах Украины возможно минирование жилых кварталов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО.

"Будьте особенно осторожными при передвижении по городам, в которых шли уличные бои, в частности во время прогулок по лесам и паркам", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, уже зафиксированы случаи минирования тел погибших людей.

СНБО предоставил инструкции, что делать, если нашли подозрительный предмет:

  • 1. Ни в коем случае не трогайте его.
  • 2. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полицию (102).
  • 3. Предупредите прохожих о возможной опасности.
  • 4. Отойдите как можно дальше от подозрительного предмета.
  • 5. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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