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У Бучі чоловік вдома знайшов під гирею міну окупантів: як діяти в такій ситуації

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Буча, Субота 28 травня 2022 16:45
У Бучі чоловік вдома знайшов під гирею міну окупантів: як діяти в такій ситуації У Бучі окупанти в будинку залишили міну (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Бучі Київської області місцевий житель у своєму будинку в одній із кімнат виявив міну. Російські окупанти поклали на неї гирю, щоб при спробі зняти вантаж стався вибух.

Відео опублікували в місцевому Telegram-каналі.

"Буча. Окупанти залишили "подаруночок" господарям будинку - поклали гирю на міну. Якщо її підняти, пристрій здетонує", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, що вибухонебезпечний предмет було встановлено окупантами посеред однієї з кімнат.

Зазначимо, що сапери продовжують розміновувати місто.

Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет

Звісно ж, торкатися підозрілого предмета не можна. Також заборонено:

  • Використовувати поруч засоби радіозв'язку та телефони;
  • Вдаряти, трусити, терти - це теж може призвести до вибуху;
  • Торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, зрушувати його з місця, проводити будь-які маніпуляції з ним;
  • Самостійно відкривати та перевіряти підозрілі сумки та коробки;
  • Намагатись самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет;
  • Використовувати поруч з предметом відкритий вогонь та палити.

Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет:

  • Припинити будь-які зайві дії поруч з предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання та техніку;
  • Звернути увагу оточуючих людей на небезпеку та ініціювати їх відведення на максимально безпечну відстань, але не менше ніж 100 метрів;
  • Терміново повідомити про знахідку представників правоохоронних органів та аварійні служби за телефонами 101, 102 та дати максимально детальний опис виявленого предмета і ситуації, що склалася;
  • За можливості позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів;
  • Дочекатися в безпечному місці прибуття спеціальних вибухотехнічних або піротехнічних служб та особисто передати їм інформацію стосовно предмета.

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про ворожі міни-пастки з розтяжками.

Також ми писали, що російські окупанти залишили "подарунок" дитині в Бучі.

Окрім того, дивіться відео, як українки вчаться розміновувати касетні боєприпаси та мінні поля.

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