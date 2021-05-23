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Бросил учебу ради музыки: интересные факты из жизни фронтмена победителей Евровидения 2021

Автор: Роман Мирончук

Вчера, 22 мая, прошел финал Евровидения 2021, на котором победу одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней "Zitti e buoni" ("Сиди и помалкивай").

Вокалистом Måneskin является харизматичный Давид Дамиано. Styler собрал интересные факты из жизни 22-летнего парня, который уже успел покорить многих поклонников Евровидения.

Фото: Давид Дамиано (instagram.com/ykaaar)

Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Парень учился в лицее, но потом бросил учебу ради музыки. Он основал группу Måneskin вместе с тремя своими друзьями - басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио.

Давид Дамиано вместе с гитаристом группы Måneskin (фото: (instagram.com/ykaaar)

В 2017 году молодая группа Maneskin пришла на итальянский "Х-Фактор" и просто "взорвала" шоу своей энергетикой. Вокалист был на каблуках и продемонстрировал свои умения танца на пилоне.

Выступление Måneskin на итальянском "Х-Фактор" (видео: YouTube)

Личная жизнь

В 2021 году Давид Дамиано объявил о том, что уже четыре года встречается с 25-летней фотомоделью Джорджией Солери. При этом пара не публикует совместные фото в соцсетях.

Джорджия Солери (фото: instagram.com/giorgiasoleri_)

Скандал на Евровидении 2021

Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. На видео музыкант за столом с другими участниками группы наклоняется и якобы что-то "занюхивает".

Во время пресс-конференции Евровидения 2021 журналист поинтересовался у итальянца, был ли это кокаин. На что Дамиано отметил, что он ничего не употребляет и это могут подтвердить его коллеги по группе. А за столиком он просто поднимал стакан, который уронил его товарищ.

Фото: Давид Дамиано (instagram.com/ykaaar)

Напомним, фронтмен Måneskin назвал песню украинцев Go_A лучшей на Евровидении.

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