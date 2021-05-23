Кинув навчання заради музики: цікаві факти з життя фронтмена переможців Євробачення 2021

Вчора, 22 травня, пройшов фінал Євробачення 2021, на якому перемогу здобула Італійський рок-гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni" ("Сиди і мовчи").
Вокалістом Måneskin є харизматичний Давид Даміано. Styler зібрав цікаві факти з життя 22-річного хлопця, який вже встиг підкорити багатьох шанувальників Євробачення.
Фото: Давид Даміано (instagram.com/ykaaar)
Давид народився 8 січня 1999 року в Римі. Хлопець навчався в ліцеї, але потім кинув навчання заради музики. Він заснував гурт Måneskin разом з трьома своїми друзями - басисткою Вікторією де Анжеліс, гітаристом Томасом раджі і барабанщиком Ітаном Торкіо.
Давид Даміано разом з гітаристом групи Måneskin (фото: (instagram.com/ykaaar)
У 2017 році молодий гурт Maneskin прийшов на італійський "Х-Фактор" і просто "підірвав" шоу своєю енергетикою. Вокаліст був на підборах і продемонстрував свої вміння танцю на пілоні.
Виступ Måneskin на італійському "Х-Фактор" (відео: YouTube)
У 2021 році Давид Даміано оголосив про те, що вже чотири роки зустрічається з 25-річною фотомоделлю Джорджією Солері. При цьому пара не публікує спільні фото в соцмережах.
Джорджія Солері (фото: instagram.com/giorgiasoleri_)
Даміано запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу. На відео музикант за столом з іншими учасниками групи нахиляється і нібито щось "занюхує".
Під час прес-конференції Євробачення 2021 журналіст поцікавився в італійця, чи був це кокаїн. На що Даміано зазначив, що він нічого не вживає і це можуть підтвердити його колеги по гурту. А за столиком він просто підіймав склянку, яку впустив його товариш.
Фото: Давид Даміано (instagram.com/ykaaar)
Нагадаємо, фронтмен Måneskin назвав пісню українців Go_A найкращою на Євробаченні.