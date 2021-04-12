Британцы наводнили пабы и парикмахерские после ослабления карантина: фото и видео с улиц "свободных" городов

В Великобритании ослабили карантин. Людям позволили посещать различные заведения. Сразу же возле пабов ночью появились большие очереди жаждущих выпить свежего пива несмотря на холодную погоду.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
В рамках второго этапа плана Бориса Джонсона по выходу из локдауна пабы с понедельника могут обслуживать клиентов на открытых терассах. Около 40% баров в стране должны снова начать обслуживать клиентов в этом году.
Очередь возле паба (фото: mirror.co.uk)
По всей Англии пабы и бары работали до раннего утра, чтобы обеспечить всех желающих прохладным стаканом алкоголя после жесткого локдауна. Незадолго до полуночи у одного из пабов были замечены очереди.
Очередь возле паба (фото: mirror.co.uk)
Ожидается, что в первую неделю после того, как им будет разрешено вернуться в пивные, британцы выпьют 15 миллионов пинт (0,5 литра). При этом половина взрослого населения планирует посетить паб или ресторан, когда карантин закончится полностью.
В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/SussexIncidents)
Стоит отметить, что магазины не первой необходимости снова открыты в Англии и Уэльсе после того, как более чем на три месяца их закрыли на карантин. Открыты также парикмахерские, салоны красоты и тренажерные залы.
В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/BBCGlos)
Родители также повели своих детей в лондонский зоопарк в Риджентс-парке, в котором можно посмотреть на пингвинов.
В Великобритании ослабили карантин (фото: twitter.com/aaronchown)
Напомним, в Харькове ввели жесткий локдаун, но люди вышли в парки и повели детей на детские площадки.
Ранее в Украине снова начал работать Буковель, поскольку Ивано-Франковская область перешла в "желтую" зону карантина.