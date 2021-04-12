ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Буковель снова начал работать: что происходит на популярном курорте

Новина українською → Ивано-Франковск, Понедельник 12 апреля 2021 14:30
Буковель снова начал работать: что происходит на популярном курорте Буковель возобновил работу (Фото: twitter.com/Hromadske)
Автор: Анна Шиканова

В Ивано-Франковской области снова начал работать горнолыжный курорт Буковель. Область перешла в "желтую" зону карантина, и курорт возобновил прием туристов после месячного перерыва.

Как сообщает издание Strana, в Буковеле открылись все подъемники, прокатные пункты, рестораны и отели.

По прогнозам погоды, на западе Украины во второй половине недели обещают снег, а в горах – всю ближайшую неделю. А после – на курорте обещают насыпать искусственный.

В администрации горнолыжного курорта сообщили, что для них это стало приятной неожиданностью. И уже на этой неделе у них аншлаг – лыжники начали массово бронировать номера, чтобы успеть покататься до конца сезона.

Буковель закрыли в марте, так как вспышку коронавируса в регионе связали с наплывом туристов на горнолыжном курорте. Хотя некоторые связывают закрытие и открытие курорта с местными выборами, так как владелец Буковеля Александр Шевченко баллотировался на довыборах в Верховную Раду.

В воскресенье на официальной странице курорта в Facebook появилось видео с горнолыжного спуска. Однако не все украинцы поддержали открытие Буковеля.

  • А ничего, что локдаун и эпидемия реально косит людей?
  • А как же карантин?
  • К августу как раз цены немного опустят.
  • Увидимся уже в следующем сезоне.
  • Очень грустно, что интересы бизнеса превыше всего и на здоровье нации наплевать.
  • Опять захотели в "красную" зону.

Также в комментариях пользователи поспорили о том, когда закончится сезон в 2021 году – 1, 5 или 15 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Карпатах из-за оттепели объявлен третий уровень снеголавинной опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь буковель
LITE
Нужно быть осторожными: что нельзя делать сегодня, все приметы и традиции дня
Нужно быть осторожными: что нельзя делать сегодня, все приметы и традиции дня