Буковель снова начал работать: что происходит на популярном курорте

В Ивано-Франковской области снова начал работать горнолыжный курорт Буковель . Область перешла в "желтую" зону карантина, и курорт возобновил прием туристов после месячного перерыва.

Как сообщает издание Strana , в Буковеле открылись все подъемники, прокатные пункты, рестораны и отели.

По прогнозам погоды, на западе Украины во второй половине недели обещают снег, а в горах – всю ближайшую неделю. А после – на курорте обещают насыпать искусственный.

В администрации горнолыжного курорта сообщили, что для них это стало приятной неожиданностью. И уже на этой неделе у них аншлаг – лыжники начали массово бронировать номера, чтобы успеть покататься до конца сезона.

Буковель закрыли в марте, так как вспышку коронавируса в регионе связали с наплывом туристов на горнолыжном курорте. Хотя некоторые связывают закрытие и открытие курорта с местными выборами, так как владелец Буковеля Александр Шевченко баллотировался на довыборах в Верховную Раду.

В воскресенье на официальной странице курорта в Facebook появилось видео с горнолыжного спуска. Однако не все украинцы поддержали открытие Буковеля.

А ничего, что локдаун и эпидемия реально косит людей?

А как же карантин?

К августу как раз цены немного опустят.

Увидимся уже в следующем сезоне.

Очень грустно, что интересы бизнеса превыше всего и на здоровье нации наплевать.

Опять захотели в "красную" зону.

Также в комментариях пользователи поспорили о том, когда закончится сезон в 2021 году – 1, 5 или 15 мая.