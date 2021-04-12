Британці наповнили паби і перукарні після ослаблення карантину: фото та відео з вулиць "вільних" міст

У Великобританії послабили карантин. Людям дозволили відвідувати різні заклади. Відразу ж біля пабів вночі з'явилися великі черги охочих випити свіжого пива попри холодну погоду.
Про це повідомляє британське видання Mirror.
В рамках другого етапу плану Бориса Джонсона по виходу з локдауну паби з понеділка можуть обслуговувати клієнтів на відкритих терасах. Близько 40% барів в країні повинні знову почати обслуговувати клієнтів в цьому році.
Черга біля паба (фото: mirror.co.uk)
По всій Англії паби і бари працювали до раннього ранку, щоб забезпечити всіх охочих прохолодною склянкою алкоголю після жорсткого локдауну. Незадовго до півночі біля одного з пабів були помічені черги.
Черга біля паба (фото: mirror.co.uk)
Очікується, що в перший тиждень після того, як їм буде дозволено повернутися в пивні, британці вип'ють 15 мільйонів пінт (0,5 літра). При цьому половина дорослого населення планує відвідати паб або ресторан, коли карантин закінчиться повністю.
У Великобританії послабили карантин (фото: twitter.com/SussexIncidents)
Варто зазначити, що магазини не першої необхідності знову відкриті в Англії та Уельсі після того, як більш ніж на три місяці їх закрили на карантин. Відкриті також перукарні, салони краси та тренажерні зали.
У Великобританії послабили карантин (фото: twitter.com/BBCGlos)
Батьки також повели своїх дітей в лондонський зоопарк в Ріджентс-парку, в якому можна подивитися на пінгвінів.
У Великобританії послабили карантин (фото: twitter.com/aaronchown)
Нагадаємо, у Харкові ввели жорсткий локдаун, але люди вийшли в парки і повели дітей на дитячі майданчики.
Раніше в Україні знову почав працювати Буковель, оскільки Івано-Франківська область перейшла в "жовту" зону карантину.