Смертоносні істоти, схожі на медуз, можуть заполонити популярні пляжі: ось як вони виглядають

Морських істот, що відомі під назвою Португальський кораблик (Фізалія) вже було виявлено на узбережжі Нормандських островів. Існує небезпека, що вони заполонять пляжі Британії, коли температура підніметься до 30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Daily Star .

Активне поширення морських створінь

Португальського військового кораблика часто називають медузою, але насправді це різновид сифонофорів - групи тварин, тісно пов'язаних з ними.

Вони дрейфують непоміченими, на 5-10 сантиметрів нижче за поверхню. Лише один укус їх гігантських щупалець, які можуть сягати до 48 метрів, може залишити плавця в агонії, та навіть убити.

Португальські кораблики можуть з'явитися на британських пляжах (фото: dailystar.co.uk)

Наразі вони поширені в усіх тропічних і субтропічних морях та у теплих водах відкритого океану.

Експерти вважають, що наступним портом цих істот стануть курорти на заході та на південному узбережжі Великобританії. З наступного тижня у багатьох частинах країни буде сонячно, і температура буде спекотніша, ніж зазвичай, оскільки налетить північноафриканський шлейф.

Температура у Великій Британії може злетіти до виснажливих 30 градусів (фото: dailystar.co.uk)

Різкий стрибок ртуті та стрімке потепління води у морі може змусити жахливих істот наблизитися до берегів Великобританії. Вони вже з'явилися цього тижня у Джерсі.

Один Португальський корабель був помічений на пляжі Греве д'Азетт на південно-східному узбережжі, а інший - у затоці Уен на півдні острова. Берегова охорона Джерсі попередила людей не торкатися до них.

Смертоносність морської істоти

Відомий випадок, коли 69-річна Марія Фуркас померла від укусу одного з Португальських корабликів у праву ногу, коли плавала зі своєю сестрою на Сардинії у 2010 році.

А у липні 2018 року 13-річна Веріті Стейнтон в агонії вилізла з моря з "опіками" по всьому тілу після жахливого нападу цієї істоти в Мейблторпі, Лінкольншир.

"Вона почала кричати, що її вжалила медуза, і я побігла до берега. Щупальця обвили її тіло, руки та пальці" - згадує Крістіна, шокована ситуацією мама постраждалої дівчинки.

Жінка розказала, що щупальця істоти дуже довгі та білі. Її дочка зняла їх з себе, доки одна з подруг пішла за рятівником.

"У неї були сильні укуси на стегнах і висипи на ногах. Коли моя дочка бігла, кричачи від болю, що її вжалили, до неї підійшла жінка і сказала: це не медуза" - згадує деталі вражена жінка.

Португальські кораблики можуть бути смертельними для літніх людей (фото: dailystar.co.uk)

"Зазвичай від віку ужаленої людини залежить, чи потрібна їй медична допомога" - заявила представниця берегової охорони Бріксема в Девоні.

Суспільство охорони морського середовища заявило, що зростання кількості медуз і португальських корабликів біля британського узбережжя більше не можна ігнорувати.

"Наше національне дослідження показує значне нещодавнє зростання чисельності деяких видів медуз у морях Великобританії, особливо бочкових медуз. Запитання на мільйон доларів: чому це відбувається? Наразі ми просто не знаємо" - кажуть представники суспільства охорони морського середовища