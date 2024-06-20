Смертоносные существа, похожие на медуз, могут заполонить популярные пляжи: вот как они выглядят

Морские существа, известные под названием Португальский кораблик (Физалия) уже были обнаружены на побережье Нормандских островов. Есть опасность, что они заполонят пляжи Британии, когда температура поднимется до 30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Star .

Активное распространение морских созданий

Португальского военного кораблика часто называют медузой, но на самом деле это разновидность сифонофоров - группы животных, тесно связанных с ними.

Они дрейфуют незамеченными, на 5-10 сантиметров ниже поверхности. Лишь один укус их гигантских щупалец, которые могут достигать 48 метров, может оставить пловца в агонии, и даже убить.

Португальские кораблики могут появиться на британских пляжах (фото: dailystar.co.uk)

В настоящее время они распространены во всех тропических и субтропических морях и теплых водах открытого океана.

Эксперты считают, что следующим портом этих существ станут курорты на западе и южном побережье Великобритании. Со следующей недели во многих частях страны будет солнечно, и температура будет более жаркой, чем обычно, поскольку налетит североафриканский шлейф.

Температура в Великобритании может взлететь до изнуряющих 30 градусов (фото: dailystar.co.uk)

Резкий скачок ртути и стремительное потепление воды в море может заставить ужасных существ приблизиться к берегам Великобритании. Они уже появились на этой неделе в Джерси.

Один португальский корабль был замечен на пляже Греве д'Азетт на юго-восточном побережье, а другой - в заливе Уэн на юге острова. Береговая охрана Джерси предупредила людей не прикасаться к ним.

Смертоносность морского существа

Известен случай, когда 69-летняя Мария Фуркас умерла от укуса одного из португальских корабликов в правую ногу, когда плавала со своей сестрой на Сардинии в 2010 году.

А в июле 2018 года 13-летняя Верити Стейнтон в агонии вылезла из моря с "ожогами" по всему телу после ужасного нападения этого существа в Мейблторпе, Линкольншир.

"Она начала кричать, что ее ужалила медуза, и я побежала к берегу. Щупальца обвили ее тело, руки и пальцы" - вспоминает Кристина, шокированная ситуацией мама пострадавшей девочки.

Женщина рассказала, что щупальца существа очень длинные и белые. Ее дочь сняла их с себя, пока одна из подруг пошла за спасателем.

"У нее были сильные укусы на бедрах и сыпи на ногах. Когда моя дочь бежала, крича от ужалившей ее боли, к ней подошла женщина и сказала: это не медуза" - вспоминает детали пораженная женщина.

Португальские кораблики могут быть смертельными для престарелых (фото: dailystar.co.uk)

"Обычно от возраста ужаленного человека зависит, нужна ли ему медицинская помощь" - заявила представительница береговой охраны Бриксема в Девоне.

Общество охраны морской среды заявило, что рост числа медуз и португальских корабликов у британского побережья больше нельзя игнорировать.

"Наше национальное исследование показывает значительный недавний рост численности некоторых видов медуз в морях Великобритании, особенно бочковых медуз. Вопрос на миллион долларов: почему это происходит? Пока мы просто не знаем" - говорят представители общества охраны морской среды.