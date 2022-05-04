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Британка покрасила свой дом в сине-желтый цвет, чтобы встретить подругу из Украины

Коллаж РБК-Украина, фото ВВС: Британка покрасила свой в сине-желтый цвет
Автор: Светлана Мащенко

Британка покрасила свой дом в сине-желтый цвет - то есть в цвета украинского флага. Таким образом она хотела поприветствовать свою подругу из Украины.

Об этом сообщает ВВС.

34-летняя Кристина Корнюк из Киева приехала к семье своей подруги Ренд Плэйтингс в Кембридж 1 мая.

Британка говорит, что покрасила свой дом в синий и желтый цвета, чтобы "заявить" о российском вторжении. Она дружит с Кристиной уже три года, и в последний раз они виделись в начале февраля.

Кристина Корнюк добиралась в Британию более 24 часов. Ее встреча с подругой "потрясающей", и приезд свой считает "правильным поступком".

"Надеюсь, мы все сможем навестить ее в Украине, когда все это закончится", - говорит британка.

Кристина Корнюк была в Киеве первые три недели вторжения, прежде чем переехать на запад Украины.

Все это время она пыталась убедить родителей уехать, но они не соглашались. В конце концов Кристина приняла решение переехать в более безопасное место.

Фото: ВВС

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