Британка покрасила свой дом в сине-желтый цвет, чтобы встретить подругу из Украины

34-летняя Кристина Корнюк из Киева приехала к семье своей подруги Ренд Плэйтингс в Кембридж 1 мая.

Британка говорит, что покрасила свой дом в синий и желтый цвета, чтобы "заявить" о российском вторжении. Она дружит с Кристиной уже три года, и в последний раз они виделись в начале февраля.

Кристина Корнюк добиралась в Британию более 24 часов. Ее встреча с подругой "потрясающей", и приезд свой считает "правильным поступком".

"Надеюсь, мы все сможем навестить ее в Украине, когда все это закончится", - говорит британка.

Кристина Корнюк была в Киеве первые три недели вторжения, прежде чем переехать на запад Украины.

Все это время она пыталась убедить родителей уехать, но они не соглашались. В конце концов Кристина приняла решение переехать в более безопасное место.

Фото: ВВС