Британка пофарбувала свій будинок в синьо-жовтий колір, щоб зустріти подругу з України

34-річна Христина Корнюк з Києва приїхала до сім'ї своєї подруги Ренд Плейтінгс в Кембридж 1 травня.

Британка каже, що пофарбувала свій будинок в синій і жовтий кольори, щоб "заявити" про російське вторгнення. Вона дружить з Христиною вже три роки, і в останній раз вони бачилися на початку лютого.

Христина Корнюк добиралася до Британії більше 24 годин. Її зустріч з подругою "приголомшливою", і приїзд свій вважає"правильним вчинком".

"Сподіваюся, ми всі зможемо відвідати її в Україні, коли все це закінчиться", - говорить британка.

Христина Корнюк була в Києві перші три тижні вторгнення, перш ніж переїхати на захід України.

Весь цей час вона намагалася переконати батьків виїхати, але вони не погоджувалися. Зрештою Христина прийняла рішення переїхати в більш безпечне місце.

Фото: ВВС