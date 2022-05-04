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Британка пофарбувала свій будинок в синьо-жовтий колір, щоб зустріти подругу з України

Колаж РБК-Україна, фото ВВС: Британка пофарбувала свій в синьо-жовтий колір
Автор: Світлана Мащенко

Британка пофарбувала свій дім в синьо-жовтий колір - тобто в кольори українського прапора. Таким чином вона хотіла привітати свою подругу з України.

Про це повідомляє ВВС.

34-річна Христина Корнюк з Києва приїхала до сім'ї своєї подруги Ренд Плейтінгс в Кембридж 1 травня.

Британка каже, що пофарбувала свій будинок в синій і жовтий кольори, щоб "заявити" про російське вторгнення. Вона дружить з Христиною вже три роки, і в останній раз вони бачилися на початку лютого.

Христина Корнюк добиралася до Британії більше 24 годин. Її зустріч з подругою "приголомшливою", і приїзд свій вважає"правильним вчинком".

"Сподіваюся, ми всі зможемо відвідати її в Україні, коли все це закінчиться", - говорить британка.

Христина Корнюк була в Києві перші три тижні вторгнення, перш ніж переїхати на захід України.

Весь цей час вона намагалася переконати батьків виїхати, але вони не погоджувалися. Зрештою Христина прийняла рішення переїхати в більш безпечне місце.

Фото: ВВС

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