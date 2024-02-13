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Брежнєва відповіла, як відновлюється після розлучення з Меладзе

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Віра Брежнєва зізналася, як переживає розлучення з композитором і продюсером Костянтином Меладзе.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт виконавиці.

Артистка відповіла, як відновлюється після розлучення

Так, фоловери поцікавилися у знаменитості, як вона відновлюється після розриву з чоловіком.

За словами Віри, для початку потрібно полюбити себе, розвиватися і не стояти на місці.

Віра Брежнєва дала поради, як пережити розлучення (фото: instagram.com/ververa)

"Фокус на собі, своєму житті. Полюбити себе. Стати собі кращим партнером, цікавим, щасливим. Рухатися вперед, жити. Втілювати відкладені мрії й бажання", - дала пораду виконавиця.

Нагадаємо, Віра Брежнєва 6 жовтня офіційно підтвердила, що розлучилася з Костянтином Меладзе.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Про це артистка оголосила, коли презентувала мініальбом з українськомовними піснями "Дякую".

Що саме стало причиною розриву пари, достеменно невідомо.

Раніше Полякова повідомила, що ухвалила важливе рішення щодо 12-річної доньки.

Також відома українська акторка відверто зізналася, чому досі не стала мамою.

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