Брежнєва показала молодшу доньку на рідкісних фото. Їй вже 15 і в це важко повірити

Як зараз виглядає донька Брежнєвої

Відомо, що у співачки дві доньки. Старшій, Соні, 23 роки. А молодша, Сара, 14 грудня відзначила своє 15-річчя.

Зіркова мама привітала доньку лаконічно, але ніжно. Вона написала англійською: "Happy birthday, my Love" (з днем народження, моя любов). Також Віра показала спільне селфі з Сарою.

Донька Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Донька співачки сильно подорослішала і майже не схожа на дівчат-підлітків її ж віку. Через це Сара вже неодноразово отримувала критику у коментарях. Втім, дівчина не реагує на юзерів, а її мама, ймовірно, її підтримує.

Сара Кіперман (фото: instagram.com/ververa)

У добірці фото, які виклала Брежнєва, можна побачити, як з часом змінювалася Сара. Ще декілька років тому вона була зовсім іншою.

Донька Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Нині дівчина мешкає в Європі, де планує здобувати освіту дизайнера інтер'єрів. До цього вона вчилася у США.

Сара, донька Віри Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Мережа вже давно обговорює зовнішність доньки співачки. На тлі того, що вона сильно змінилася, деякі навіть думали, що вона вже наважилася на "пластику". Втім, Сара спростовувала таку інформацію й дякувала за красу мамі й татові.

Як зараз виглядає донька Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Батько Сари - бізнесмен Михайло Кіперман. З ним Брежнєва перебувала у шлюбі з 2006 по 2012 рік.

15-річна донька Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Подейкують, що донька співачка вже має бойфренда. Вона неодноразово публікувала кадри з Андрієм Бенедиктовим, який старший за неї на сім років. Хлопець працює в IT-сфері, а саму Сару критикували за те, що вона так рано почала стосунки ще й з тим, кого вважають росіянином.

Зіркова мама це ніяк не коментує. У привітанні також не йшлося про особисте життя Сари. Натомість Брежнєва показала, якою була її донька у дитинстві.

Віра Брежнєва показала доньку на рідкісних кадрах (фото: instagram.com/ververa)

Окрім цього, співачка поділилася кадром з сімейного архіву. На ньому Сара зовсім маленька.

Молодша донька Брежнєвої у дитинстві (фото: instagram.com/ververa)