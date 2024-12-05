Як виглядає 13-річна донька Ніколь Кідман, яка рідко виходить в люди: ексклюзивні фото

Відома американська акторка Ніколь Кідман вийшла у світ зі своєю молодшою донькою від виконавця Кіта Урбана. Дівчина, як відомо, не так часто з'являється на публічних заходах.

Ніколь Кідман показалася з донькою

Разом із дитиною зірка відвідала світський захід, присвячений відомим жінкам у розважальній сфері. Подія мала назву Hollywood Reporter Women in Entertainment.

Для особливого випадку Кідман обрала довгу чорну сукню з блакитним комірцем. Свій аутфіт вона доповнила об'ємними сережками та легким макіяжем. У той час її донька постала в об'єктивах папараці у білому костюмі, декорованому чорними елементами.

Ці двоє вперше за довгий час з'явилися на публіці разом, а тому така подія стала для багатьох шанувальників Ніколь приємним здивуванням.

Ніколь Кідман показала свою молодшу доньку (фото: Getty Images)

З Кітом Урбаном акторка перебуває у шлюбі з 2006 року, і пара виховує двох спільних дітей. У 2008 році у них народилася донька Сандей, а у 2010 за допомогою сурогатного материнства з'явилася Фейт.

Також нагадаємо, що під час шлюбу з актором Томом Крузом зірка усиновила двох дітей - доньку Ізабелу і сина Конора. Проте вже тривалий час вони майже не підтримують спілкування.

Як сьогодні виглядає 13-річна донька Ніколь Кідман Фейт (фото: Getty Images)

Ніколь 57 років, і вона не лише займається акторською та музичною діяльністю, а й є продюсеркою, активісткою та дипломаткою. Знаменитості вдалося досягти неабияких кар'єрних висот, адже вона й досі залишається однією з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду.

Кідман - лауреатка премії "Оскар", п'ятиразова лауреатка премії "Золотий глобус", дворазова лауреатка "Еммі" та багатьох інших відзнак.

Ніколь Кідман також займається активною громадською діяльністю (фото: instagram.com/nicolekidman)

Окрім того, селебриті демонструє активну підтримку дітям у всьому світі. Наприклад, у 2003 році вона стала меценаткою щорічного збору коштів організації FARA, яка підтримує дітей у Румунії. Акторка брала участь у благодійних заходах цієї організації, займалася збором коштів для знедолених дітей та привертала увагу до їхніх проблем.

У 1994 році її призначили амбасадоркою доброї волі від ЮНІСЕФ, а також Ніколь є послом ЮНІСЕФ в Австралії та амбасадоркою Сіднейської дитячої лікарні Рендвік.