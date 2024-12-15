Брежнева показала младшую дочь на редких фото. Ей уже 15 и в это трудно поверить

Как сейчас выглядит дочь Брежневой

Известно, что у певицы две дочери. Старшей, Соне, 23 года. А младшая, Сара, 14 декабря отметила свое 15-летие.

Звездная мама поздравила дочь лаконично, но нежно. Она написала на английском: "Happy birthday, my Love" (с днем рождения, моя любовь). Также Вера показала совместное селфи с Сарой.

Дочь Брежневой (фото: instagram.com/ververa)

Дочь певицы сильно повзрослела и почти не похожа на девочек-подростков ее же возраста. Из-за этого Сара уже неоднократно получала критику в комментариях. Впрочем, девушка не реагирует на юзеров, а ее мама, вероятно, ее поддерживает.

Сара Киперман (фото: instagram.com/ververa)

В подборке фото, которые выложила Брежнева, можно увидеть, как со временем менялась Сара. Еще несколько лет назад она была совсем другой.

Дочь Брежневой (фото: instagram.com/ververa)

Сейчас девушка живет в Европе, где планирует получать образование дизайнера интерьеров. До этого она училась в США.

Сара, дочь Веры Брежневой (фото: instagram.com/vera)

Сеть уже давно обсуждает внешность дочери певицы. На фоне того, что она сильно изменилась, некоторые даже думали, что она уже решилась на "пластику". Впрочем, Сара опровергала такую информацию и благодарила за красоту маму и папу.

Как сейчас выглядит дочь Брежневой (фото: instagram.com/ververa)

Отец Сары - бизнесмен Михаил Киперман. С ним Брежнева состояла в браке с 2006 по 2012 год.

15-летняя дочь Брежневой (фото: instagram.com/ververa)

Поговаривают, что у дочери певицы уже есть бойфренд. Она неоднократно публиковала кадры с Андреем Бенедиктовым, который старше ее на семь лет. Парень работает в IT-сфере, а саму Сару критиковали за то, что она так рано начала отношения еще и с тем, кого считают россиянином.

Звездная мама это никак не комментирует. В поздравлении тоже не говорилось о личной жизни Сары. Зато Брежнева показала, какой была ее дочь в детстве.

Вера Брежнева показала дочь на редких кадрах (фото: instagram.com/verververa)

Кроме этого, певица поделилась кадром из семейного архива. На нем Сара совсем маленькая.

Младшая дочь Брежневой в детстве (фото: instagram.com/ververa)