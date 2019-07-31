Бред какой-то: МАУ угодила в скандал из-за ребенка

МАУ попала в новый скандал (фото: УНИАН)

Украинцы продолжают жаловаться на авиакомпанию МАУ

МАУ попала в очередной скандал, связанный с авиаперевозкой пассажиров. На этот раз на компанию пожаловалась пассажирка Виктория Спичка, которая летела с маленьким ребенком.

Интересно, что до недавнего случая Виктория пользовалась услугами МАУ много раз и все было хорошо. Но на днях женщина сообщила в сети, что больше ей с этой авиакомпанией "не по пути".

"Пользовались МАУ множество раз и все было хорошо. Но два случая кардинально поменяли отношение к этой авиакомпании. Первый для нас не такой существенный: это когда вырвали ручку на чемодане. Муж летел в командировку и из-за того, что не было времени, не стал церемониться с оформлением жалоб. Купили новый чемодан. Старый используем для детских игрушек. Но второй - из ряда вон выходящий. Сломали детскую коляску, когда летели с отдыха. У нас комплект, автолюлька вставляется в коляску, и ребенок на момент поездки еще не сидел, а лежал в люльке. Мы всегда пользовались комплектом, когда гуляли или ездили по магазинам или в путешествия. Но в итоге коляска сломана более двух месяцев, а ответа от МАУ и реакции на видео на Ютюбе так и нет от них. Мы стоим в общей очереди с людьми, у которых что-то случилось с багажом и т. д. Проблем масса может возникнуть. Но для меня шок, что так долго рассматривается жалоба: ребенок без коляски, автолюлькой толком и не получилось воспользоваться… Что делать? Колл-центр отмалчивается, говорит, они ничего советовать не могут, ждите ответа. Бред какой-то", - написала Виктория.

По ее словам, "коляска для ребенка - это как и коляска для инвалида - тоже транспорт передвижения".

"Как эти жалобы можно рассматривать в общей очереди, что за отношение к маленьким пассажирам? В итоге ребенок уже начал сидеть, коляска так и сломана, ремонту не подлежит, толком не попользовались ни коляской, ни люлькой. Почти новые… И нормально выйти погулять не получается, не говоря уже о выездах на дальние расстояния. Теперь один ребенок - за руку, другой всегда висит на мне в эго-рюкзаке. Спасибо МАУ за такую быструю реакцию (никакую) на жалобу и за неуважительное отношение к грудничкам. Больше нам с вами не по пути", - резюмировала украинка.

Скриншот

Кроме того, на компанию пожаловалась еще одна пассажирка. Она назвала МАУ "самой ужасной компанией авиаперелетов".

"Вместо того, чтобы сделать нормальную температуру в салоне (как делают это другие авиакомпании), мы были вынуждены включить "кондиционеры" над сидениями и простыли! Хорошо, что это случилось после отпуска, иначе отпуск бы был испорчен. К сайту МАУ еще больше претензий, это настолько недоделанный сайт, что просто ужас. Все через одно место, за что берете такие деньги - неизвестно. Когда будет возможность лететь прямыми рейсами другой компанией - ни за что больше не полечу МАУ!" – пожаловалась Юлия.

Скриншот

Ранее мы писали о том, что МАУ попала в скандал из-за того, что в Днепре пассажиры застряли в аэропорту на 20 часов.