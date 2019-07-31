Маячня якась: МАУ потрапила в скандал через дитину

МАУ потрапила в новий скандал (фото: УНІАН)

Українці продовжують скаржитися на авіакомпанію МАУ

МАУ потрапила у черговий скандал, пов'язаний з авіаперевезенням пасажирів. На цей раз на компанію поскаржилася пасажирка Вікторія Спічка, яка летіла з маленькою дитиною.

Цікаво, що до недавнього випадку Вікторія користувалася послугами МАУ багато разів і все було добре. Але днями жінка повідомила в мережі, що більше їй з цією авіакомпанією "не по дорозі".

"Користувалися МАУ безліч разів і все було добре. Але два випадки кардинально змінили відношення до цієї авіакомпанії. Перший для нас не такий істотний: це коли вирвали ручку на валізі. Чоловік летів у відрядження і через те, що не було часу, не став церемонитися з оформленням скарг. Купили новий чемодан. Старий використовуємо для дитячих іграшок. Але другий - з ряду геть таких, що виходять за всі межі. Зламали дитячу коляску, коли летіли з відпочинку. У нас комплект, автолюлька вставляється в коляску, і дитина на момент поїздки ще не сиділа, лежала у колисці. Ми завжди користувалися комплектом, коли гуляли або їздили по магазинах або в подорожі. Але в підсумку коляска зламана більше двох місяців, а відповіді від МАУ і реакції на відео на Ютюбі так і немає від них. Ми стоїмо у загальній черзі з людьми, у яких щось сталося з багажем і т. д. Проблем маса може виникнути. Але для мене шок, що так довго розглядається скарга: дитина без коляски, автолюлькою толком і не вийшло скористатися... Що робити? Кол-центр відмовчується, каже, вони нічого радити не можуть, чекайте відповіді. Маячня якась", - написала Вікторія.

За її словами, "коляска для дитини - це як і коляска для інваліда - теж транспорт пересування".

"Як ці скарги можна розглядати у загальній черзі, що за ставлення до маленьких пасажирів? У результаті дитина вже почала сидіти, коляска так і зламана, ремонту не підлягає, толком не покористувалися ні коляскою, ні люлькою. Майже нові... І нормально вийти погуляти не виходить, не кажучи вже про виїзди на далекі відстані. Тепер одна дитина - за руку, інша завжди висить на мені в его-рюкзаку. Спасибі МАУ за таку швидку реакцію (жодної) на скаргу і за неповажне ставлення до немовлят. Більше нам з вами не по дорозі", - резюмувала українка.

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Крім того, на компанію поскаржилася ще одна пасажирка. Вона назвала МАУ "найжахливішою компанією авіаперельотів".

"Замість того, щоб зробити нормальну температуру в салоні (як роблять це інші авіакомпанії), ми були змушені включити "кондиціонери" над сидіннями і застудилися! Добре, що це сталося після відпустки, інакше відпустка б була зіпсована. До сайту МАУ ще більше претензій, це настільки недороблений сайт, що просто жах. Все через одне місце, за що берете такі гроші - невідомо. Коли буде можливість летіти прямими рейсами іншою компанією - ні за що більше не полечу МАУ!" – поскаржилася Юлія.

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Раніше ми писали про те, що МАУ потрапила в скандал через те, що в Дніпрі пасажири застрягли в аеропорту на 20 годин.