Boeing 767 МАУ совершил вынужденную посадку в аэропорту Борисполь

Фото: самолет Boeing 767 МАУ (instagram.com)

В процессе набора высоты экипажем было замеченно резкое изменение параметров одного из двигателей

Boeing 767 МАУ с бортовым номером UR-GEC, осуществлял 29 июля рейс Киев-Бангкок, сразу же после взлета вернулся в аэропорт вылета "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Avianews.

В МАУ сообщили, что в процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей, предположительно - попадание птицы.

Самолет совершил успешную посадку всего через 20 минут после взлета. Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление.

Напомним, 11 июля в столичном Международном аэропорту "Борисполь" также осуществил вынужденную посадку рейс "Аэропорт" Киев "(IEV) - Анталия (AYT)" авиакомпании "Anda Air". При осуществлении аварийной посадки никто из людей, находвшихся на борту воздушного лайнера не пострадал.

Ранее сообщалось, что аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который в июне выкатился за взлетную полосу во время посадки, утилизируют. Инциндент произошел вечером 14 июня. Так, в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров. Из-за происшествия аэропорт был закрыт для приема и отправки рейсов в течение 5 часов.