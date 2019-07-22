МАУ снова попала в скандал: в Днепре пассажиры застряли на 20 часов

МАУ влипла в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Пассажиры возмущены отношением МАУ к пассажирам

Пассажиры Международных авиалиний Украины (МАУ) застряли в аэропорту Днепра на 20 часов из-за поломки самолета и не смогли вылететь в точку назначения. Об этом сообщил Дмитрий Деревицкий на своей странице в Facebook.

Деревицкий рассказал, что сломался самолет, на котором группа туристов должна была отправиться в отпуск и все пассажиры рейса застряли в аэропорту. Несколько раз рейс переносили, а потом сообщили, что все пострадавшие туристы смогут вылететь только в 7 часов утра. В результате некоторым пришлось провести ночь в ожидании своего рейса прямо в аэропорту.

Фото: facebook.com/dmitry.der.9

"МАУ, желаю банкротства. Рейс в 7 утра, большинство летит в отпуск, перенос вылета на 20 часов. Самолет в нерабочем состоянии. МАУ, хватит мучать себя и пассажиров, уходите с рынка. И конечно хватит держать Днепр в заложниках посредством ограничения полетов других авиакомпаний в аэропорт", - написал Деревицкий на своей странице и опубликовал фотографии и видео, как сотрудники авиакомпании выгружают багаж из неисправного самолета.

В комментариях автор поста пожаловался, что поменять билеты на другой рейс невозможно, так как все международные авиаперелеты из Днепра осуществляют всего две компании и большинство рейсов именно МАУ.

Скриншот поста (facebook.com/dmitry.der.9)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники авиакомпании МАУ "ограбили" команду девочек-спортсменок.

А также рассказывали о том, что МАУ оскандалилась из-за победителя Х-Фактора.