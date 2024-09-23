"Брат купив рушницю": відома дизайнерка відверто розповіла про родичів у РФ

На запитання Аліни, чи має вона родичі в РФ, вона відповіла ствердно.

"Так, є, в Архангельську. Мій брат там, купив рушницю, сидить на дачі та ненавидить усіх", - зазначила Навроцька.

Доротюк запитала: "Ненавидить усіх росіян?".

Ольга Навроцька з Аліною Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

"Звичайно, у мене дуже адекватні родичі. Щоправда, тітонька, мамина зведена сестра, вона - це загони Путіна, їй 86 років. Вона збожеволіла, це правда, вона постійно з телеком. А мій брат і сестра в повному адекваті. Сестра щороку приїжджала в Україну, вона по три місяці проводила з нами. Їй не потрібно нічого пояснювати", - підкреслила Навроцька.

Також вона зазначила, що сестра іноді дзвонить мамі та розповідає, що там відбувається, зокрема, що в РФ вже навіть є музеї СВО.

"Мені дуже шкода, що дуже близькі мені люди перебувають у такій ситуації, і вони реально абсолютно в адекваті, але живуть у цьому пеклі", - зазначила Ольга Навроцька.

Водночас у неї є там родичі, яких дизайнерка назвала "ватними" - це дядько і тітка.

Зазначимо, що Ольга Навроцька - дизайнерка, художниця з костюмів та засновниця власного бренду NAVRO. Починаючи з 1999 року створила образи для понад двохсот музичних кліпів. Працювала стилістом для журналів Viva, ELLE, FHM, для телевізійних мюзиклів та шоу "Танці із зірками". Також працювала над створенням кліпів та представила короткометражний фільм "Інспектор".