"Брат купил ружье": известная дизайнер откровенно рассказала о родственниках в РФ

На вопрос Алины, есть ли у нее родственники в РФ, она ответила утвердительно.

"Да, есть, в Архангельске. Мой брат там, купил ружье, сидит на даче и ненавидит всех", - отметила Навроцкая.

Доротюк задала уточняющий вопрос: "Ненавидит всех россиян?".

Ольга Навроцкая с Алиной Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

"Конечно, у меня очень адекватные родственники. Правда, тетушка, мамина сводная сестра, вона - это отряды Путина, ей 86 лет. Она сошла с ума, это правда, она постоянно с телеком. А мой брат и сестра в полном адеквате. Сестра каждый год приезжала в Украину, она по три месяца проводила с нами. Ей не нужно ничего объяснять", - подчеркнула дизайнер.

Также она отметила, что сестра иногда звонит маме и рассказывает, что там происходит, в частности, что в РФ уже даже есть музеи СВО.

"Мне очень жаль, что очень близкие мне люди находятся в такой ситуации, и они реально абсолютно в адеквате, но живут в этом аду", - отметила Ольга Навроцкая.

В то же время у нее есть там родственники, которых дизайнер назвала "ватными" - это дядя и тетя.

Отметим, что Ольга Навроцкая - дизайнер, художник по костюмам и основатель собственного бренда NAVRO. Начиная с 1999 создала образы для более двухсот музыкальных клипов. Работала стилистом для журналов Viva, ELLE, FHM, для телевизионных мюзиклов и шоу "Танцы со звездами". Также работала над созданием клипов и представила короткометражный фильм "Инспектор".