Брат Кейт Миддлтон рассказал, как страдал из-за популярности сестры: не мог встать с постели

Брат Кейт Миддлтон страдал от депрессии после свадьбы сестры с принцем Уильямом. Джеймсу в тот момент было 23 года, и миллионер пожаловался, что внезапно свалившаяся на его голову известность из-за королевского брака вогнала его в подавленное и тяжелое психологическое состояние. Об этом один из самых завидных холостяков Британии рассказал в интервью изданию Tatler.

Бизнесмен отметил, что повышенное внимание прессы и преследования папарацци в значительной мере угнетало его.

Джеймс Миддлтон признался, что депрессия "не давала ему встать с постели", и он очущал себя "лишним и виновным только за то, что есть".

Младший брат герцогини Кембриджской рассказал, что после свадьбы Кейт и принца Уильяма внезапно и против воли стал публичным, и каждый его успех либо неудача широко обсуждались.

Джеймс Миддлтон (Фото: GettyImages)

Джеймс по возможности пытается держаться в стороне от британской королевской семьи и хочет оставаться в тени Кейт.

"Если есть интерес конкретно ко мне - замечательно. Если же этот интерес из-за Кейт - то это уже другое", - сказал предприниматель.

Джеймс Миддлтон старается держаться особняком (Фото: GettyImages)

Джеймс прошел курс интенсивной терапии, отошел от оперативного управления своим бизнесом Boomf и провел время для восстановления в шотландском имении своего зятя Мэтьюса Glen Affric. В итоге он переборол депрессию и сконцентрировался на личной жизни. Теперь он снова чувствует себя счастливым и воспринимает себя самим собой.

"Я чувствую себя словно в 13 лет, взволнованный жизнью. Я снова чувствую себя собой и не могу просить большего", - рассказал бизнесмен.

Как сообщалось ранее, Джеймс Миддлтон стал встречаться с 30-летней красавицей Ализэ Тевене. Она родилась во Франции и работает финансовым аналитиком.

Также мы писали о том, что некоторое время назад компанию младшего брата Кейт Миддлтон Джеймса Boomf обвинили в распространении нацистской пропаганды и антисемитской почты.