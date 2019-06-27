Брат Кейт Міддлтон розповів, як страждав через популярність сестри: не міг встати з ліжка

Джейс Міддлтон після весілля Кейт і принца Вільяма став об'єктом пильної уваги громадськості
Брат Кейт Міддлтон страждав від депресії після весілля сестри з принцом Вільямом. Джеймсу на той момент було 23 роки, і мільйонер поскаржився, що популярність, яка раптово звалилася на його голову через королівський шлюб, увігнала його в пригнічений і важкий психологічний стан. Про це один із найзавидніших холостяків Британії розповів в інтерв'ю виданню Tatler.
Бізнесмен зазначив, що підвищена увага преси і переслідування папараці значною мірою гнітило його.
Джеймс Міддлтон зізнався, що депресія "не давала йому встати з ліжка", і він відчував себе "зайвим і винним тільки за те, що є".
Молодший брат герцогині Кембриджської розповів, що після весілля Кейт і принца Вільяма раптово і проти волі став публічним, і кожен його успіх або невдача широко обговорювалися.
Джеймс Міддлтон (Фото: GettyImages)
Джеймс по можливості намагається триматися осторонь від британської королівської сім'ї та хоче залишатися в тіні Кейт.
"Якщо є інтерес конкретно до мене - чудово. Якщо ж цей інтерес через Кейт - то це вже інше", - сказав підприємець.
Джеймс Міддлтон намагається триматися особняком (Фото: GettyImages)
Джеймс пройшов курс інтенсивної терапії, відійшов від оперативного управління своїм бізнесом Boomf і провів час для відновлення в шотландському маєтку свого зятя Метьюса Glen Affric. У підсумку він переборов депресію та сконцентрувався на особистому житті. Тепер він знову відчуває себе щасливим і сприймає себе самим собою.
"Я відчуваю себе наче у 13 років, схвильований життям. Я знову почуваюся собою і не можу просити більшого", - розповів бізнесмен.
Як повідомлялося раніше, Джеймс Міддлтон став зустрічатися з 30-річною красунею Алізе Тевене. Вона народилася у Франції і працює фінансовим аналітиком.
Також ми писали про те, що раніше компанію молодшого брата Кейт Міддлтон Джеймса Boomf звинуватили у поширенні нацистської пропаганди та антисемітської пошти.