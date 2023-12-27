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Брат Кейт Міддлтон показав, як святкує перше Різдво у ролі батька (фото)

Середа 27 грудня 2023 18:35
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Брат Кейт Міддлтон показав, як святкує перше Різдво у ролі батька (фото) Джеймс Міддлтон (фото: instagram.com/jmidy)
Автор: Юлія Любченко

Брат Кейт Міддлтон Джеймс лише нещодавно став батьком своєї першої дитини і вже встиг показати, як провів перше Різдво у ролі батька.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Style) з посиланням на Instagram Джеймса Міддлтон.

Джеймс Міддлтон святкує своє перше Різдво як батько

Восени молодший брат Кейт Міддлтон і його дружина Алізі Тевенет народили первістка і він відсвяткував своє перше Різдво у житті. А сам Джеймс вперше був у ролі батька в цей світлий день.

Брат Міддлтон поділився фотографією, на якій він тримає свого маленького сина Ініго, який сидить поруч із Санта-Клаусом та в оточенні своїх улюблених собак, а їх аж п’ятеро.

На фотокартці Джеймс виглядає неймовірно щасливим та задоволеним, адже він святкує Різдво у новому статусі - статусі батька. А для чоловіка перша дитина і досвід батьківства - це найважливіша подія у житті, яка змінює його на 360 градусів.

Джеймс також у своєму дописі згадав улюблену собаку Еллу, яка померла в січні, з фотографією цуценя, покладеною на верхівку його різдвяної ялинки.

Брат Кейт Міддлтон показав, як святкує перше Різдво у ролі батька (фото)Брат Кейт Міддлтон показав, як святкує перше Різдво у ролі батька (фото)

Джеймс Міддлтон показав, як святкує Різдво (фото: instagram.com/jmidy)

"Ангел на нашому дереві спостерігає за нами. Моє перше Різдво за 16 років без Елли, але перше з Ініго. Вітаю вас із Різдвом від моєї родини", - написав чоловік.

Хоча Ініго є першою дитиною Джеймса та Алізі, вони ще виховують шість собак: Мейбл, Зулу, Інка, Луна, Нала та Ісла. І вже колись Джеймс розповідав, як він доглядає за своїми собаками та як спілкується з ними та пригадав, як готувався стати батьком і розповідав всі свої почуття домашнім улюбленцям.

"Я багато розмовляю з собаками про те, через що ми збираємося пережити, і я думаю, що це справді захоплюючий наступний крок для нас, як сім’ї. Я дуже цього чекаю, і я знаю, що собаки дуже схвильовані", - казав Міддлтон.

Тож, свято Різдва брат королівської особи відзначає суто у родинному колі, яке неймовірно цінує та береже.

Раніше ми розповідали про те, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма показали окрему різдвяну листівку.

Також читайте наш матеріал про те, в якому вбранні Кейт Міддлтон завітала на різдвяне чаювання.

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Кейт Міддлтон Різдво