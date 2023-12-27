Брат Кейт Миддлтон показал, как празднует первое Рождество в роли отца (фото)

Брат Кейт Миддлтон Джеймс только недавно стал отцом своего первого ребенка и уже успел показать, как провел первое Рождество в роли отца.

Джеймс Миддлтон отмечает свое первое Рождество как отец

Осенью младший брат Кейт Миддлтон и его жена Ализи Тевенет родили первенца и он отпраздновал свое первое Рождество в жизни. Сам же Джеймс впервые был в роли отца в этот светлый день.

Брат Миддлтон поделился фотографией, на которой он держит своего маленького сына Иниго, сидящего рядом с Санта-Клаусом и в окружении своих любимых собак, а их пятеро.

На фотографии Джеймс выглядит невероятно счастливым и довольным, ведь он празднует Рождество в новом статусе - статусе отца. А для мужчины первый ребенок и опыт отцовства - это важнейшее событие в жизни, меняющее его на 360 градусов.

Джеймс также в своем сообщении вспомнил любимую собаку Эллу, которая умерла в январе, с фотографией щенка, положенной на верхушку его рождественской елки.

Джеймс Миддлтон показал, как празднует Рождество (фото: instagram.com/jmidy)

"Ангел на нашем дереве наблюдает за нами. Мое первое Рождество за 16 лет без Эллы, но первое из Иниго. Поздравляю вас с Рождеством от моей семьи", - написал мужчина.

Хотя Иниго является первым ребенком Джеймса и Ализи, они воспитывают шесть собак: Мейбл, Зулу, Инка, Луна, Нала и Исла. И уже Джеймс рассказывал, как он ухаживает за своими собаками и как общается с ними и вспомнил, как готовился стать отцом и рассказывал все свои чувства домашним любимцам.

"Я много говорю с собаками о том, из-за чего мы собираемся пережить, и я думаю, что это действительно увлекательный следующий шаг для нас, как семьи. Я очень этого жду, и я знаю, что собаки очень взволнованы", - говорил Миддлтон.

Итак, праздник Рождества брат королевской особы отмечает сугубо в кругу семьи, которое невероятно ценит и бережет.