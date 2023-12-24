Кейт Міддлтон показала, в якому вбранні завітала на різдвяне чаювання (фото)

Кейт Міддлтон щороку вітає дорослих і дітей з Різдвом і готує з цієї нагоди спеціальні соціальні заходи. Також пинцеса має власний телевізійний проект, який пов’язаний з дітьми.

Про те, як та з якою метою пройшли чаювання принцеси з дітьми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посланням на Instagram королівської особи та видання Daily Mail.

Кейт Міддлтон завітала на різдвяне чаювання

Принцеса Уельська здивувала своїм яскравим вбранням на різдвяному чаюванні з дітьми, яке буде транслюватися в рамках королівського проекту "Разом на Різдво".

41-річна Кейт Міддлтон поспілкувалась з дітьми та співробітниками організації про те, як вони допомагають надихати молодь, що зростає у супроводі п’ятьох дітей, життя яких, власне й сформували позитивні наставники.

На фотографіях, що виклала принцеса Уельська у свій особистий блог, вона зображена разом з психіатричною сестрою на пенсії з Сассекса, яка працює волонтером у місцевих школах і тримає принцесу за руку, поки вони весело спілкувалися.

Кейт Міддлтон на різдвяному чаюванні (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт під час чаювання також познайомилася з братами Джорджем і Генрі Барнардами, віком 12 і 10 років, які пройшли музичну терапію в дитячому хоспісі Східної Англії, де Кейт є патроном.

Королівська особа говорила з братами про їхню любов до музики, розповідаючи, що принц Джордж любить грати на гітарі, принцеса Шарлотта любить співати, а принц Луї є шанувальником барабанів.

Потім принцеса подарувала хлопцям гарно упаковані подарунки, які вони не відкриють до Різдва.

Для цієї нагоди Кейт вибрала святковий червоний кардиган за 1350 фунтів стерлінгів із білим коміром від свого улюбленого бренду Miu Miu. Аби зберегти святкову атмосферу, вона поєднала його з брюками в тон і вибрала природний макіяж.

Своє волосся вона уклала у фірмові вільні хвилі, які досить часто носить.

Цього року різдвяна служба принцеси зосереджена на життєво важливому ранньому дитинстві та подяці тим, хто підтримує наймолодших членів нашого суспільства у вирішальні перші роки в рамках кампанії "Формуємо нас".