Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма вже давно є публічними особистостями, тому різдвяне привітання від них зовсім не дивує публіку.

Про те, яку саме різдвяну листівку показали діти королівської родини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку принцеси та принца Уельських та видання People.

Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма показали різдвяну листівку

Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нову фотографію своїх трьох дітей. На чорно-білому знімку, зробленому фотографом Джошем Шиннером, зображено 10-річного Джорджа, 8-річну Шарлотту та 5-річного Луї, які сидять разом на лавці.

Принцеса Шарлотта сидить посередині обіймає своїх улюблених братів. Принц Джордж посміхається на камеру, а принц Луї махає ногою та дивиться поза камеру. Всі діти виглядають неймовірно задоволеними та щасливими. І видно, що воно дійсно готові до свята.

"Вітаю всіх із Різдвом Христовим, від нашої родини до вашої!". - підписали цей знімок Кейт і Вільям.

Також у підпис вони додали ініціали "W & C", що означає Вільяма та Кетрін, вказуючи на те, що записку надійшла безпосередньо від їхніх королівських осіб.

Нещодавно оприлюднений портрет, здається, був зроблений одночасно з різдвяною листівкою принца Вільяма та принцеси Кейт цього року.

Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма показали окрему різдвяну листівку (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Окрім одного фотографа, королівські брати й сестри одягнені в однакові вбрання, білі сорочки на ґудзиках і взуття. Такий самий стиль обрала королівська родина й на спільний портрет, який принц і принцеса представили раніше, як різдвяну листівку.

Сімейний портрет був зроблений на початку цього року у Віндзорі й Шиннер поділився деякими враженнями від фотосесії.

"Цього року було дуже приємно сфотографувати принца і принцесу Уельських та їх сім’ю для різдвяного портрета. Без сумніву, це було одне з найбільш спокійних і приємних посиденьок, які я коли-небудь проводив, і тепер у мене є цілий набір нових жартів, які на моєму рівні завдяки дітям", - написав фотограф.