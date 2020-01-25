ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лишь усугубляет состояние: Супрун развеяла мифы про популярную мазь

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 19:03
Лишь усугубляет состояние: Супрун развеяла мифы про популярную мазь
Супрун развеяла мифы про популярную мазь

Супрун также поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун рассказала об опасности оксолиновой мази, которая относится к противовирусным средствам для наружного применения. Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По словам эксперта, это очень распространенный метод профилактики, однако научного обоснования он не имеет, а его применение никогда не помогало ни детям, ни взрослым.

"Попадая в нос, такая мазь просто блокирует носовой ход и затрудняет дыхание. Если это ребенок, который имеет относительно меньший носовой ход, дыхание блокируется еще больше, он чувствует себя некомфортно, начинает лезть руками к носу - что в свою очередь только провоцирует занос инфекции в организм", - пишет Супрун.

Чтобы не усугубить ситуацию, эксперт рекомендует предупредить болезнь, вместо того, чтобы лечить. А вот чтобы не заболеть ОРВИ, необходимо:

  • Вакцинироваться от гриппа, особенно людям, имеющим хронические болезни, детям и беременным.
  • Сбалансировано питаться.
  • Пить достаточно жидкости.
  • Проветривать и увлажнять помещение.
  • Заниматься спортом и быть физически активным.
  • Избавиться привычки касаться носа руками в общественном транспорте.
  • При чихании закрывать лицо изгибом локтя или салфеткой, а не ладонями.
  • Мыть руки водой и мылом либо использовать антисептик для рук.
  • Позаботиться о достаточном количестве сна.

"Мы все переживаем за себя и близких, поэтому хотим защититься насколько это возможно. И при этом очень важно пользоваться только методами, которые прошли проверку наукой. Решая как наиболее эффективно предотвратить болезнь, обратитесь за консультацией к профессиональному врачу", - подытожила Супрун.

Уборка здорового человека: Супрун дала неожиданный совет о чистоте Сами виноваты: Супрун поделилась шокирующими фактами о сексизме
Новости Украины супрун
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь