Как побороть страх перед визитом к стоматологу: Супрун дала полезные советы

Супрун дала рекомендации по преодолению страха перед зубным врачом
Уляна Супрун рассказала про страх перед визитом к стоматологу - дентофобию или одонтофобию - что может привести к серьезным проблемам со здоровьем десен и зубов. Бывший руководитель Минздрава Украины объяснила, как побороть такую боязнь и отметила, что ощущение панического опасности из-за стоматологические процедуры в руководстве по диагностике психических заболеваний (DSM-4) относят к специфическим фобиям.
Дентофобия довольно распространенна в мире и поражает от 13% до 24% людей на планете.
Эта боязнь чаще всего активизруется из-за звука бормашины - инструмента для сверления, который часто используют стоматологи в своей работе, пишет Супрун в Facebook.
Тревожность также может быть спровоцирована видом игл или сверл, криков других пациентов, специфических запахов, которые чаще всего ощущаются в стоматологическом кабинете и тому подобное.
Среди симптомов, которые сопровождают дентофобию, указываются: повышенная потливость, высокое давление, быстрое сердцебиение, тошнота, иррациональный страх, ощущение паники, одышка и сухость во рту, тревога и панические атаки, чувство страха и дрожи.
"Люди с дентофобией часто откладывают визит к врачу фактически до последнего. Такой подход увеличивает расходы на лечение, а также опасность появления серьезных осложнений. Среди них пульпит (воспаление нервно-сосудистого пучка), что вызывает очень сильную боль, заболевания десен - гингивит и пародонтит, которые могут привести к опущение десен и как следствие - потере зубов", - говорится в публикации.
Эти болезни могут привести не только к потере зубов, отмечает Супрун. Бактерии, которые возникают от болезни десен, могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем - например, пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, болезнью коронарных артерий и инсультом.
Также исследования показали возможную роль бактерий Porphyromonas gingivalis, которые вызывают хроническое воспаление десен, в развитии болезни Альцгеймера.
Для того, чтобы преодолеть дентофобию, применяют:
Кроме того, люди могут и сами способствовать уменьшению страха перед визитом к стоматологу.
Для этого Супрун перечислила следующие "приемы":
"Помните, что лечить зубы нужно оперативно, еще лучше - планировать профилактические визиты к стоматологу не реже одного раза в год. Для сохранения здоровья всей ротовой полости главное не откладывать визит к врачу до последнего, соблюдать правила гигиены полости рта, а в случае дентофобии искать пути побороть этот страх, при необходимости со специалистом по психическому здоровью", - добавила Супрун.