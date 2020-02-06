Как побороть страх перед визитом к стоматологу: Супрун дала полезные советы

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Супрун дала рекомендации по преодолению страха перед зубным врачом

Уляна Супрун рассказала про страх перед визитом к стоматологу - дентофобию или одонтофобию - что может привести к серьезным проблемам со здоровьем десен и зубов. Бывший руководитель Минздрава Украины объяснила, как побороть такую боязнь и отметила, что ощущение панического опасности из-за стоматологические процедуры в руководстве по диагностике психических заболеваний (DSM-4) относят к специфическим фобиям.

Дентофобия довольно распространенна в мире и поражает от 13% до 24% людей на планете.

Эта боязнь чаще всего активизруется из-за звука бормашины - инструмента для сверления, который часто используют стоматологи в своей работе, пишет Супрун в Facebook.

Тревожность также может быть спровоцирована видом игл или сверл, криков других пациентов, специфических запахов, которые чаще всего ощущаются в стоматологическом кабинете и тому подобное.

Среди симптомов, которые сопровождают дентофобию, указываются: повышенная потливость, высокое давление, быстрое сердцебиение, тошнота, иррациональный страх, ощущение паники, одышка и сухость во рту, тревога и панические атаки, чувство страха и дрожи.

"Люди с дентофобией часто откладывают визит к врачу фактически до последнего. Такой подход увеличивает расходы на лечение, а также опасность появления серьезных осложнений. Среди них пульпит (воспаление нервно-сосудистого пучка), что вызывает очень сильную боль, заболевания десен - гингивит и пародонтит, которые могут привести к опущение десен и как следствие - потере зубов", - говорится в публикации.

Эти болезни могут привести не только к потере зубов, отмечает Супрун. Бактерии, которые возникают от болезни десен, могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем - например, пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, болезнью коронарных артерий и инсультом.

Также исследования показали возможную роль бактерий Porphyromonas gingivalis, которые вызывают хроническое воспаление десен, в развитии болезни Альцгеймера.

Для того, чтобы преодолеть дентофобию, применяют:

Когнитивно-поведенческую терапию (которая также используется для борьбы с другими фобиями), имеющую цель изменить негативные мысли, действия, настройки, которые возникают в связи с визитом к стоматологу и лечением зубов.

Методы релаксации - техники глубокого дыхания или медитации.

Использование различных медикаментозных средств - успокаивающих, обезболивания, анестезии, медикаментозного сна (седации) и прочее.

Кроме того, люди могут и сами способствовать уменьшению страха перед визитом к стоматологу.

Для этого Супрун перечислила следующие "приемы":

Найдите врача, который имеет опыт работы с пациентами с такой фобией.

Посетите его кабинет, чтобы познакомиться и осмотреть помещения. Проговорите с врачом о ваших страхах.

Выбирайте ранние часы для визита врача, чтобы избежать гнетущего ожидания и связанного с ним чрезмерного стресса.

Пригласите с собой близкого человека, который при необходимости сможет с вами быть рядом непосредственно во время визита.

Согласуйте условный знак со стоматологом, чтобы сообщить, что вам нужен перерыв. Это может быть простой жест рукой, который предоставит вам уверенности и ощущение контроля над ситуацией.

По возможности начинайте лечение с менее инвазивных процедур. По мере роста доверия к врачу и установления с ним связи, можно продолжать работать с более серьезными проблемами.

"Помните, что лечить зубы нужно оперативно, еще лучше - планировать профилактические визиты к стоматологу не реже одного раза в год. Для сохранения здоровья всей ротовой полости главное не откладывать визит к врачу до последнего, соблюдать правила гигиены полости рта, а в случае дентофобии искать пути побороть этот страх, при необходимости со специалистом по психическому здоровью", - добавила Супрун.