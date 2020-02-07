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Бра викликає рак? Супрун розповіла про ідеальну білизну та спростувала міфи

STYLERЖиття    07.02.2020 - 07:02
Бра викликає рак? Супрун розповіла про ідеальну білизну та спростувала міфи
Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун дала поради щодо вибору білизни і вказала на важливі нюанси

Уляна Супрун розповіла про жіночу білизну, її правильний вибір у різних ситуаціях та пояснила, в яких випадках носити бюстгальтер дійсно важливо. Також екс-керівниця МОЗ України прокоментувала чутки про те, чи може ліфчик викликати рак грудей.

Медик також торкнулася теми впливу нижньої білизни на здоров'я чоловіків і дала рекомендації, що краще не носити.

Зазначається, що представницям прекрасної статі носити бюстгальтер не обов'язково, але іноді треба. Зокрема, коли груди великого розміру, вік 45+, болить спина в грудному відділі, зв'язки, які утримують молочні залози, не витримують навантаження.

"Тобто мова не йде про припустимість відсутності бюстгальтера. Йдеться про випадки, коли він потрібен, щоби не боліли спина, шия і не спотворювалася постава", - додала Супрун.

Настійно рекомендується носити білизну під час тренувань, інакше можна натерти соски до крові.

"Амплітуда руху жіночих грудей під час тренувань, особливо бігу, значна, і це може спричиняти біль. Бігуни соски заклеюють, а от бігункам краще подбати про спортивне бра, яке щільно тримає груди, хоч і не стискає", - йдеться у публікації.

Спортивна білизна - найбільш адекватна, зазначає Супрун. Вона може мати застібки, чашки, "кісточки" і також регулюватися.

Яким має бути ідеальне бра:

  • Стрічка навколо грудної клітки повинна щільно прилягати і бути на одному рівні скрізь навколо грудної клітини.
  • "Кісточки" (металеві дужки, які підтримують форму чашки) повинні повторювати природну форму грудей і не притискати молочні залози.
  • Чашка має бути заповнена, без врізання в тіло чи порожнин.
  • Середина бюстгальтера між грудьми має бути на грудині, а не утворювати проміжок при русі.
  • Бретельки не повинні врізатися або спадати.

Супрун спростувала міф про те, що носіння бюстгальтера викликає рак грудей. Навіть бра "з кісточками" або поролоновими подушечками.

Також медик зазначила, що носити більшу частину дня жінкам та чоловікам варто носити білизну з білої бавовни. Щоби менше барвників, і здорова вологість. Постійний вибір на користь синтетичних майточок підвищує ймовірність розвитку вульвовагінального кандидозу.

Для здоров'я чоловіків більш вигідні "сімейки". Так, у прихильників такого типу білизни кількість живих сперматозоїдів вищий, порівняно з усіма іншими моделями білизни. Синтетика ж чоловікам не бажана.

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