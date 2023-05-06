"Боже, бережи короля". У Лондоні відбулася коронація Чарльза III: дивіться перші фото урочистості

Як пройшла коронація

Усі події відбувалися у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На урочистій події були присутніми приблизно 2 000 гостей. Варто додати, що серед усіх гостей не було запрошено президента Росії. Натомість Олена Зеленська прибула в Лондон ще 4 травня.

Олена Зеленська на коронації Короля Чарльза III в Лондоні (фото: washingtonpost.com)

Сама процесія коронації складалася з п'яти етапів:

визнання

присяга

помазання

інвеститура та коронація

зведення на престол і вшанування

Маршрут, яким рухалася королівська карета, був меншим порівняно з коронацією Єлизавети II, однак пишність церемонії все одно не зменшилася.

Король Чарльз III у кареті до початку коронації (фото: washingtonpost.com)

Водночас із процесією неподалік Букінгемського палацу поліція арештовувала протестувальників, які виступають проти коронації Чарльза III.

У Лондоні відбуваються протести проти коронації Чарльза III (фото: washingtonpost.com)

Урочиста церемонія розпочалася з того, що Чарльз III склав присягу короля Великої Британії.

Фото: washingtonpost.com

Коронація Чарльза стала першою в Британії за 70 років і лише другою в історії, яку транслювали по телебаченню.

Фото: washingtonpost.com

Тільки-но монарх взяв до рук скіпетр і герб, він відразу починає вважатися королем Великої Британії. У ту ж мить титул королеви-консорт отримує і його дружина Камілла.

Молодший син новоспеченого короля принц Гарі також був присутнім на коронації, проте, як і говорив раніше, без своєї дружини Меган Маркл. Нагадаємо, що після їхнього одруження в королівській родині почалися непорозуміння.

Принц Гарі прибув на коронацію батька разом із дядьком принцом Ендрю (фото: washingtonpost.com)

Що відомо про Чарльза III

Король Чарльз III народився 14 листопада 1948 року. Він є прямим спадкоємцем престолу після королеви Єлизавети II. Повне ім'я монарха звучить так: Чарльз Філіп Артур Джордж, а скорочено можна або Чарльз або Карл.

У дитячі роки принц Чарльз став першим членом монаршої родини, хто відвідував школу, а не займався з приватним репетитором. Чарльз порушив королівську традицію вдруге, коли він вступив прямо до університету після А-рівня, а не вступив до Збройних сил Великої Британії.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла (фото: Getty Images)

Цікавим фактом є те, що Чарльз - абсолютний рекордсмен в історії Британської монархії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця британської корони - цілих 70 років!

У вересні 1996 року принц Уельський Чарльз відвідав Україну на запрошення Леоніда Кучми. Він був у багатьох визначних місцях Києва, у Севастополі та кількох пам'ятках, які стосуються британців.

Принц Чарльз танцює з українцями гопака (фото: (facebook.com/vakhtang.kipiani)

1 березня 2022 року принц Чарльз засудив вторгнення держави-окупанта в Україну та висловив свою підтримку українцям, які чинять спротив агресору. Також у квітні того ж року принц Чарльз зустрівся з родиною, яка втекла від війни в Україні.

Король під час зустрічі з українськими біженцями в Шотландії (фото: bbc.com)