"Боюсь мобілізації". Українські IT-шники дивують абсурдними думками про повернення з-за кордону

Чому IT-спеціалісти не хочуть повертатися в Україну

Багато опитаних програмістів однією з основних причин, чому вони не хочуть повертатися до українських міст, називають мобілізацію.

Також айтішники не вірять, що в Україні (навіть після перемоги у війні за незалежність) зникне корупція.

При цьому деякі опитані люди просять не хейтити їх, бо їм за кордоном теж не солодко живеться...

Одним словом, читайте ці коментарі і робіть висновки самі.

"Я в Німеччині, і мені супер. Навряд чи повертатимуся в Україну. Моє місто знищене, боюсь мобілізації та мілітаризації", - говорить C/C++ Engineer.

"Що більше влада займається популізмом, обманом і даванням порожніх обіцянок, то менше хочеться повертатися. На жаль, такого стає все більше і більше. Хабарництво і шкідництво процвітає, бо безкарне", - коментує Principal Engineer з Іспанії.

"Дуже маловірогідно, що ми повернемось. Умови прості: повна перемога, жорсткий контроль за зброєю, що лишиться у людей на руках, допомога воїнам, щоб адаптуватися після війни, низький рівень криміналу в країні, зменшення або повне знищення тотальної корупції", - ставить ультиматум QA Manager з Туреччини.

"Переїхали у Варшаву в перший день великої війни. "Психіка покинула чат". Якщо люди думають, що тим, хто виїхав, набагато легше, то ні. Це нескінченна параноя, чи не почнеться війна й тут. Тіпає від кожного звуку досі. Є фінансові складнощі, достатньо ненависників, які, щойно почувши "не польську", плюються отрутою, тому ми не можемо на людях розмовляти відкрито, особливо коли бачимо "підозрілих" людей", - бідкається дівчина, яка вчиться на Python-розробницю.

Однак додає, що у разі, якщо отримає повноцінну й високооплачувану роботу в IT, то переїде в Київ. Звісно, "коли закінчиться війна".

"Поки що вагаюсь, не впевнена, що повернусь додому. Трохи лякає токсичність українців до тих, хто зараз за кордоном", - говорить Senior QA Engineer, яка працює з Італії.

"За умов вступу України в ЄС, почну розглядати питання про повернення, поки що категоричне ні. Мене не влаштовує майндсет (світогляд і система цінностей - Ред.) влади, навіть після перемоги я не бачу, як це може змінитись. Розглядаю про всяк випадок швидкі шляхи набуття громадянства інших країн, наприклад Аргентини, щоб мати "запасний аеродром", - відповідає Senior Developer із Польщі.

"Поки що у Польщі. Почуваюся значно краще, ніж в Україні. Можу вільно дихати і пересуватися без страху бути запакованим у бусик та опинитися в окопі, вийшовши у магазин", - коментує якийсь Middle .NET Developer.

А ще один айтішник сказав, що повернеться додому тільки "в разі ухвалення жорстких антикорупційних рішень" українською владою.

Як бачимо, багато спеціалістів, які виїхали за кордон, чекають, коли люди, що лишилися в Україні, "приведуть все до ладу", щоб повернутися в уже відбудовану країну...

Разом з тим тішить, що левова частка опитаних IT-спеціалістів усе ж хочуть повернутися в Україну. Дехто планує робити це навіть найближчим часом, не чекаючи закінчення війни.