Понад 100 000 гривень. Ким можуть працювати українці в Польщі та які зарплати пропонують

У Польщі перебуває найбільше українських біженців порівняно з іншими країнами Європи. Станом на квітень 2023 року до країни-сусідки виїхало понад 40% наших громадян. Багато з них працевлаштувалися, щоб отримувати не лише соціальну допомогу, але й власну заробітну плату.

Яку роботу пропонують українцям у Польщі та скільки можна заробляти - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Для якої роботи в Польщі не потрібна вища освіта

Бортпровідник

Зарплата стюардів та стюардес залежить від авіакомпанії, стажу роботи та кількості польотів. З урахуванням усіх факторів максимальна зарплата бортпровідників може становити близько 20 000 злотих, але середня - 6 700.

Основними вимогами до кандидатів на цю посаду є хороше здоров'я та знання хоча б англійської мови.

Виконавчий помічник

У січні 2023 року заробіток у цій професії в середньому становив 7 734 злотих на місяць. Однак у великих компаніях заробіток виконавчого помічника сягав 8 500 злотих на місяць.

Потрапити на цю роботу, як правило, можна без вищої освіти, але доведеться продемонструвати низку компетенцій: розуміння бізнес-процесів, хорошу організацію праці та сумлінність.

Програміст

Середня зарплата IT-фахівця за останній рік зросла та склала 16 612 злотих у разі B2B-контракту та 11 427 злотих - трудового договору

Хоча IT-сфера, як і раніше, залишається однією з найпривабливіших, при роботі програмістом вищу освіту, як правило, виявляється необов'язковою. Важливішими за диплом тут цінуються реальні навички, які можна розвивати як самостійно, так і на різних курсах.

Зварювальник підводних човнів

Ціни на курси зварювальників коливаються від приблизно 1 600 до 4 000 злотих, а отримання посвідчення водолазу коштує ще кілька тисяч. Проте заробіток компенсує витрачені зусилля: він становить від 13 до 17 000 злотих на місяць.

Кандидат на цю професію повинен мати чинну медичну довідку, яка підтверджує відсутність протипоказань до виконання цього виду діяльності під водою. Здобути цю професію можна з 18 років, тобто кандидат має закінчити середню школу чи мати професійну кваліфікацію.

Авіадиспетчер

Середня місячна зарплата на цій посаді складає 12 120 злотих.

Посада передбачає контроль за рухом на перонах аеропортів. Для такої роботи не потрібно здобувати спеціальну освіту, але необхідно пройти спеціалізовані курси, які організовує Польське агентство аеронавігаційного обслуговування.

Здебільшого українці в Польщі обирають фізичну, а не інтелектуальну роботу (фото: Getty Images)

Яку роботу найчастіше обирають українці в Польщі

За словами CEO Visit Ukraine Антона Тараненка, найпопулярнішою є сезонна робота в різних галузях:

сільське господарство: збирачі врожаю, консервація фруктів

туристичний бізнес: робота в готелях, на круїзних судах

будівництво та ремонт: потрібні муляри, зварювальники; штукатури, будівельники, столяри, електрики

рибне господарство: робота на риболовецьких траулерах

лісове господарство: деякі види робіт на лісозаготівлі

Щомісяця приблизно 14 000 шукачів з України розглядають вакансії в Польщі відповідно до аналізу сайту пошуку роботи Jooble. Найпопулярнішими містами є Катовіце, Щецин і Вроцлав.

Зарплати відрізняються залежно від компанії, графіку роботи, умов тощо. Наприклад:

від 4 150 до 16 170 злотих - доглядальники за людьми похилого віку

- доглядальники за людьми похилого віку від 4 620 до 6 930 злотих - працівники на сезонних зборах фруктів та овочів і пакувальниками

"Також популярні запити на вакансії зі швидким працевлаштуванням, будь-яким підробітком чи високооплачуваними робочими місцями. Ще зараз також активно запитують про вакансії в мережах супермаркетів, таких як Biedronka та Lidl", - розповіли Styler у Jooble.

Кого в Польщі зараз найбільше потребують

"У легкій промисловості Польщі великий дефіцит швачок, у багатьох компаніях є потреба у досвідчених фахівцях. У сфері послуг можна працювати кухарем, продавцем, кельнером, бариста, сантехніком. В індустрії краси цінуються кваліфіковані косметологи й перукарі", - розповідає Антон Тараненко.

Крім того, є багато вакансій для вчителів і фахівців дошкільної освіти, нянь. Щоб вас прийняли на роботу педагогом, необхідно відмінне знання польської мови.

"У Польщі також спостерігається значний дефіцит медичних працівників (фізіотерапевтів, масажистів, лікарів, рятівників), тому в країну запрошують медиків з-за кордону. Для роботи в медицині потрібен високий рівень знання польської мови - на рівні мінімум В2", - додає Тараненко.