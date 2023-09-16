"Боюсь мобилизации". Украинские IT-шники удивляют абсурдными мыслями о возвращении из-за границы

Почему IT-специалисты не хотят возвращаться в Украину

Многие опрошенные программисты одной из основных причин, почему они не хотят возвращаться в украинские города, называют мобилизацию.

Также айтишники не верят, что в Украине (даже после победы в войне за независимость) исчезнет коррупция.

При этом некоторые опрошенные люди просят не хейтить их, потому что им за границей тоже не сладко живется.

Одним словом, читайте эти комментарии и делайте выводы сами.

"Я в Германии, и мне супер. Вряд ли буду возвращаться в Украину. Мой город уничтожен, боюсь мобилизации и милитаризации", - говорит C/C++ Engineer.

"Чем больше власть занимается популизмом, обманом и дачей пустых обещаний, тем меньше хочется возвращаться. К сожалению, такого становится все больше и больше. Взяточничество и вредительство процветает, потому что безнаказанно", - комментирует Principal Engineer из Испании.

"Очень маловероятно, что мы вернемся. Условия простые: полная победа, жесткий контроль за оружием, которое останется у людей на руках, помощь воинам, чтобы адаптироваться после войны, низкий уровень криминала в стране, уменьшение или полное уничтожение тотальной коррупции", - ставит ультиматум QA Manager из Турции

"Переехали в Варшаву в первый день великой войны. "Психика покинула чат". Если люди думают, что уехавшим, намного легче, то нет. Это бесконечная паранойя, не начнется ли война и здесь. Типает от каждого звука до сих пор. Есть финансовые сложности, достаточно ненавистников, которые, едва услышав "не польский", плюются ядом, поэтому мы не можем на людях разговаривать открыто, особенно когда видим "подозрительных" людей" , - жалуется девушка, которая учится на Python-разработчицу.

Однако добавляет, что если получит полноценную и высокооплачиваемую работу в IT, то переедет в Киев. Конечно же, когда закончится война.

"Пока сомневаюсь, не уверена, что вернусь домой. Немного пугает токсичность украинцев к тем, кто сейчас за границей", - говорит работающая в Италии Senior QA Engineer.

"При условиях вступления Украины в ЕС, начну рассматривать вопрос о возвращении, пока категорический нет. Меня не устраивает майндсет (мировоззрение и система ценностей - Ред.) власти, даже после победы я не вижу, как это может измениться. Рассматриваю на всякий случай быстрые пути обретения гражданства других стран, например Аргентины, чтобы иметь "запасной аэродром", - отвечает Senior Developer из Польши.

"Пока что в Польше. Чувствую себя гораздо лучше, чем в Украине. Могу свободно дышать и передвигаться без страха быть упакованным в бусик и оказаться в окопе, выйдя в магазин", - комментирует некий Middle .NET Developer.

А еще один айтишник сказал, что вернется домой только "в случае принятия жестких антикоррупционных решений" украинскими властями.

Как видим, многие выехавшие за границу специалисты ждут, когда люди, оставшиеся в Украине, "приведут все в порядок", чтобы вернуться в уже отстроенную страну...

Вместе с тем радует, что львиная доля опрошенных IT-специалистов все же хотят вернуться в Украину. Некоторые планируют делать это даже в ближайшее время, не дожидаясь окончания войны.