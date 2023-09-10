IT-шникам сподобається. Названо 10 ідеальних міст для віддаленої роботи

Сучасні технології дозволяють працювати віддалено, надаючи можливість обирати місце роботи за власним вибором. Це відкриває широкі горизонти для тих, хто мріє поєднати професійний розвиток із подорожами або переїздами.

Про топ-10 ідеальних міст в світі для роботи віддалено пише популярне видання CNBC .

Корпорація International Workplace Group порівняла 26 міст у всьому світі, де комфортно працювати віддалено, оцінивши їх за шкалою від 1 до 10 за такими категоріями: клімат, культура, проживання, транспорт, харчування, щастя, наявність гнучкого робочого простору.

"Категорії були обрані, щоб розглянути оптимальне середовище для роботи за кордоном, включаючи базові вимоги до умов життя", - сказав регіональний менеджер IWG Singapore Даррен Роджерс.

IWG провела опитування понад 1000 гібридних працівників, яке виявило, що майже троє з п’яти (57%) минулого року брали робітничу відпустку, працюючи з-за кордону.

"Горизонти сучасних робітників більше не обмежуються їхніми країнами", - заявив Роджерс.

Працівники в усьому світі цінують можливість продовжити свою відпустку за допомогою робочих місць, і, натомість, роботодавці також отримують вигоду з високозалученими, щасливими та продуктивними командами.

Найкращі міста для віддаленої роботи

Дослідження показало, що швидкість інтернет-з'єднання з високою пропускною здатністю зв'язку є найважливішою для робітників, які працюють з-за кордону.

Зростання популярності віддаленої роботи тепер дозволяє працівникам працювати там, де вони можуть бути найбільш продуктивним.

Багато українців, які працюють в IT-сфері, зараз знаходяться за кордоном, де працюють на українські компанії віддалено. Ці міста можуть стати справжньою знахідкою для їх подальшої комфортної праці та проживання.

10 найкращих міст для роботи: Барселона, Торонто, Пекін, Мілан, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта, Лісабон.

Барселона та Торонто увійшли до списку не тільки за високі показники швидкості інтернета та зв’язку, але і цінами на житло.

Наприклад, середня орендна плата на місяць у Барселоні коштує 1158 доларів США, а в Торонто - 1769 доларів США - у порівнянні з 3632 доларами в Нью-Йорку - найдорожчим у списку.

Привабливість міст

Барселона, яка відома своїм яскравим культурним простором та сонячним світлом майже цілий рік, стала першою серед тих, хто “шукає ідеальне поєднання роботи та дозвілля.

Згідно з дослідженням, іспанське місто має хороші оцінки за вартість транспорту та має відносно низьку вартість життя порівняно з іншими популярними європейськими містами.

Чашка кави в Барселоні в середньому коштує 2,68 долара, у порівнянні з 4,92 долара в Лос-Анджелесі та 4,57 долара в Пекіні.

Найбільше місто Канади Торонто пропонує різноманітний досвід: понад 25% міста вкрито лісами, а 18% присвячено паркам, що забезпечує достатньо зелених зон для відпочинку серед міського середовища.

Замикає трійку лідерів китайська столиця Пекін, також найкраще азіатське місто для роботи. За словами IWG, він "показав себе надзвичайно добре" в таких категоріях, як культура, проживання та транспортні витрати.

У місті 1484 галереї та музеї - це друге місце в списку після Нью-Йорка. Оренда в середньому коштує 1204 долари на місяць.