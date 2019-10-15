Бойцы ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе: впечатляюще видео

Украинские военные мощно отстрелялись от группы боевиков на Донбассе. Видео появилось в сети. Его опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Журналист подчеркнул, что столкновение с боевиками произошло возле Петровского Луганской области. При этом до ближайшего большого города Алчевска было всего 29 км.

Боевики хотели пробиться у линии фронта, но украинские военные не дали им этого сделать. Цаплиенко отметил, что отпор врагам дало подразделение морпехов ВСУ.

Военные ВСУ дали жесткий ответ врагам на Донбассе (видео: YouTube/Новости Украина. Мир)

Напомним, что украинские патриоты приготовили дерзкий сюрприз боевикам на Донбассе. 14 октября на День защитника Украины над небом Донецка поднялся большой украинский флаг. Его размеры составляют 120 квадратных метров. Флаг подняли в небо воздушные шары.

Ранее сообщалось, что на Донбассе люди резко высказались об отводе войск. Жители Золотого боятся, что после ухода украинских военных сразу придут боевики и устроят "мясорубку".

Мы также писали о том, что бойцы ВСУ уничтожили командира боевиков "ДНР" Максима Верещагу, у которого был позывной "Малыш". Верещага находился в базе "Миротворец". Он родился в 1993 году в селе Высокополье Донецкой области.