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Украинские патриоты приготовили дерзкий сюрприз боевикам на Донбассе (фото)

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 11:16
Украинские патриоты приготовили дерзкий сюрприз боевикам на Донбассе (фото)
Фото: Донецк ( facebook.com/Игорь Иванов)

Террористов на Донбассе ждет патриотическая акция

Украинские патриоты приготовили боевикам на оккупированном Донбассе дерзкий сюрприз. На День защитника Украины, 14 октября над небом Донецка поднимут огромный украинский флаг. Его размеры достигнут 120 квадратных метров. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Влад Борода. Флаг поднимут в небо воздушные шары.

"На Покрову поднимем на воздушных шариках над Донецком государственный флаг размером 120 м2", - написал Борода в соцсети.

Украинские патриоты приготовили дерзкий сюрприз боевикам на Донбассе (фото)

Скриншот поста (twitter.com/Analytic_center)

В комментариях пользователи сети отметили, что с нетерпением ждут этого события и поинтересовались, в котором часу планируется акция.

Украинские патриоты приготовили дерзкий сюрприз боевикам на Донбассе (фото)Скриншот комментариев (twitter.com/Analytic_center)

Как мы ранее писали, персонал одного из известных столичных заведений "Портер Паб", которое находится в районе Позняки, отказался обслуживать компанию ветеранов АТО на украинском языке. Военных во время конфликта оскорбляли не только сотрудники паба, но и посетители.

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