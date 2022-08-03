Бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, вызволив застрявшего в заборе енотика (фото)

Сложность в такой спасательной операции была в том, что млекопитающее семейства псовых застрял в узком проеме между досками забора в недоступном месте, и спасателям пришлось добираться к зверьку в беде лишь на лодке.

Бойцы ГСЧС спасли енотовидную собаку, что застряла в заборе на водоеме (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Енотовидная собака оказалась в серьезной опасности, ведь не могла протиснуться между досками, что сдавливали тельце, и рисковала задохнуться.

Енотовидная собака оказалась в ловушке и не могла выбраться к воде (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Подплыв к хищнику на лодке, бойцы ГСЧС раздвинули деревянные "Сциллу и Харибду", и зверек был спасен.

"... а между "прилетами" - занимаемся енотами... Потому что наши спасатели - лучшие в мире спасатели!" - отмечается в публикации.

Енотовидная собака после спасения уплыла со спасателями к ветеринару на осмотр (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

В комментариях к посту пользователи сети обращают внимание на внешний вид енотовидной собаки, претерпевшей шок и риск гибели - освобожденный зверек был обессиленный.

Но в ГСЧС успокаивают обеспокоенных украинцев - животное уже осмотрел ветеринар и, к счастью, с ним все нормально.

Фото: скриншот комментариев facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украине енотовидные собаки, или еноты уссурийские, составляют по количеству около 10 тысяч особей.

Часто хищного зверька называют просто енот, но это не совсем корректно, и название заимствовано из охотничьего жаргона. Не следует также путать енотовидную собаку с ракуном, которого также называют "енот".

Животные всеядны - они лакомятся и растениями, и охотятся на других зверьков. Места для обитания выбирают возле воды (влажные леса и берега рек и озер, особенно в начале лета), а в течение осени они более или менее зависимы от фруктов и ягод, что влияет на их выбор места для проживания - влажные пустоши, богатые на ягоды.