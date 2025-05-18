Боишься заговорить с незнакомцами? Вот пошаговая инструкция, которая поможет справиться

Многие испытывают ступор, когда нужно заговорить с незнакомцем - даже простая фраза "привет" кажется шагом в пропасть. Но это не приговор, а навык, который можно натренировать.

Что делать, если вы боитесь заговорить с незнакомыми людьми и как это преодолеть, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Сколько раз ты хотел (или хотела) подойти к кому-то и что-то сказать - просто спросить дорогу, сделать комплимент или предложить выпить кофе? Но что-то внутри сжималось, сердце стучало, а вместо слов - молчание?

"Это нормально. Бояться начать разговор - одна из самых распространенных социальных тревог. И она не обязательно о стеснительности. Часто - о страхе быть отвергнутым, выглядеть нелепо или не знать, что сказать дальше. Умение говорить с незнакомцами - не врожденный талант. Это навык. И его можно тренировать", - объясняет коуч.

Почему нам трудно говорить с незнакомцами

Страх оценки (страх осуждения или отказа)

Недостаточный опыт (редко инициируете разговор и мозг усиливает сомнения)

Негативные установки ("я неинтересен", "меня не послушают")

Физиологическая реакция (сердцебиение, сухость во рту, дрожание голоса)

Специалист советует начинать с малого:

Поздоровайся с баристой

Перекинься несколькими словами с кассиром

Вместо "спасибо" - скажи "спасибо, хорошего вам дня".

Тренируй язык тела - улыбка, зрительный контакт, расслабленное тело

"Это еще не общение, но уже - движение в направлении. Еще один секрет - не сосредотачивайся на себе. Потому что когда мы думаем "что они подумают обо мне", мы ставим себя в центре внимания. А когда просто искренне интересуешься другим человеком, напряжение уменьшается. Вместо "как мне не опозориться?" появляется "а кто передо мной - какой он, этот человек?" - добавляет Виталий Курсик.

Он предупреждает, что будет неудобно и страшно поначалу, но со временем вы заметите, что стало значительно легче и даже интересно.

"А если страх говорит громче тебя - с ним тоже можно поработать. Самостоятельно или с коучем. Потому что умение заговорить - это не только про общение. Это о свободе. И о том, чтобы быть собой - без страха, даже рядом с незнакомцем. А ты бы хотел (или хотела) научиться этой свободе?" - резюмирует Виталий Курсик.