Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк висловився про своє минуле: "Своє рішення я не змінив би"

Що розповів хлопець Нікітюк

Так, днями обранець ведучої розмістив серію фото, які було зроблено на війні. Бабчук розповів, що вісім років він встав на захист України.

"Рівно вісім років, як я прийняв рішення. Рішення - що змінило моє життя. З роками ця дата для мене стає все більш значущою. Я можу сказати що змінився. Швидко виріс", - написав Бабчук.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

При цьому він зізнався, що напередодні початку повномасштабної війни РФ проти України звільнився зі служби. Але Дмитро не захотів втікати за кордон.



"І, мабуть, я пишаюся тим, що все що я бачив і знаю, не підштовхнуло мене, виїхати геть з країни, тому що я звільнився зі служби за 3 тижні до повномасштабного вторгнення і міг не вриватись на її початку. Сподіваюсь, щось корисне та важливе за цей період я зробив", - зазначив хлопець Нікітюк.

Окрім цього, військовий зізнався, чи хотів би він щось змінити у своєму минулому. Бабчук заявив, що він не став би від чогось відмовлятися.



"Розуміючи всі нюанси в той момент, своє рішення я не змінив би і з честю та совістю пройшов все це ще раз", - резюмував військовий.

Що відомо про роман Нікітюк з Бабчуком

Ведуча довго тримала особисте життя в секреті. Нікітюк приписували романи з багатьма чоловіками, зокрема з Сергієм Притулою та Богданом Шелудяком. Втім, усі ці чутки не було підтверджено.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Лише нещодавно Леся почала інтригувати фанів. Спочатку вона показувала лише спину свого обранця. А потім бойфренда Нікітюк розсекретили. Ним виявився Бабчук.