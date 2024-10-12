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Бойфренд-военный Леси Никитюк высказался о своем прошлом: "Свое решение я бы не изменил"

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Полина Иваненко

Военный Дмитрий Бабчук, отношения с которым недавно подтвердила Леся Никитюк, поделился искренними размышлениями о своем прошлом. В жизни мужчины наступила важная дата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Бабчука.

Что рассказал парень Никитюк

Так, на днях избранник ведущей разместил серию фото, сделанных на войне. Бабчук рассказал, что восемь лет он встал в защиту Украины.

"Ровно восемь лет, как я принял решение. Решение, которое изменило мою жизнь. С годами эта дата для меня становится все более значимой. Я могу сказать, что изменился. Быстро вырос", - написал Бабчук.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

При этом он признался, что в преддверии начала полномасштабной войны РФ против Украины уволился со службы. Но Дмитрий не захотел убегать за границу.

"И, пожалуй, я горжусь тем, что все что я видел и знаю, не подтолкнуло меня, уехать из страны, потому что я уволился со службы за 3 недели до полномасштабного вторжения и мог не врываться в ее начале. Надеюсь, что-то полезное и важное за этот период я сделал", - отметил парень Никитюк.

Кроме того, военный признался, хотел бы он что-то изменить в своем прошлом. Бабчук заявил, что он не стал бы от чего-то отказываться.

"Понимая все нюансы в тот момент, свое решение я бы не изменил и с честью и совестью прошел все это еще раз", - резюмировал военный.

 

Что известно о романе Никитюк с Бабчуком

Ведущая долго держала личную жизнь в секрете. Никитюк приписывали романы со многими мужчинами, в том числе с Сергеем Притулой и Богданом Шелудяком. Впрочем, все эти слухи не были подтверждены.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Лишь недавно Леся начала интриговать фанатов. Сначала она показывала только спину своего избранника. А потом бойфренда Никитюк рассекретили. Им оказался Бабчук.

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