Бойфренд-военный Леси Никитюк высказался о своем прошлом: "Свое решение я бы не изменил"

Что рассказал парень Никитюк

Так, на днях избранник ведущей разместил серию фото, сделанных на войне. Бабчук рассказал, что восемь лет он встал в защиту Украины.

"Ровно восемь лет, как я принял решение. Решение, которое изменило мою жизнь. С годами эта дата для меня становится все более значимой. Я могу сказать, что изменился. Быстро вырос", - написал Бабчук.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

При этом он признался, что в преддверии начала полномасштабной войны РФ против Украины уволился со службы. Но Дмитрий не захотел убегать за границу.



"И, пожалуй, я горжусь тем, что все что я видел и знаю, не подтолкнуло меня, уехать из страны, потому что я уволился со службы за 3 недели до полномасштабного вторжения и мог не врываться в ее начале. Надеюсь, что-то полезное и важное за этот период я сделал", - отметил парень Никитюк.

Кроме того, военный признался, хотел бы он что-то изменить в своем прошлом. Бабчук заявил, что он не стал бы от чего-то отказываться.



"Понимая все нюансы в тот момент, свое решение я бы не изменил и с честью и совестью прошел все это еще раз", - резюмировал военный.

Что известно о романе Никитюк с Бабчуком

Ведущая долго держала личную жизнь в секрете. Никитюк приписывали романы со многими мужчинами, в том числе с Сергеем Притулой и Богданом Шелудяком. Впрочем, все эти слухи не были подтверждены.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Лишь недавно Леся начала интриговать фанатов. Сначала она показывала только спину своего избранника. А потом бойфренда Никитюк рассекретили. Им оказался Бабчук.