Лесі Нікітюк зробили пропозицію. Але це не її красень-бойфренд
Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вчора розсекретила свої нові відносини з військовим на ім'я Дмитро, приголомшила шанувальників новиною, що їй зробили пропозицію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.
Щоправда, ця пропозиція стосується не особистого життя - їй запропонували знятися у кіно. І не просто взяти участь, а стати головною героїнею.
"Друзі, мені зробили пропозицію… але поки не в особистому житті. Пропозиція знятися в кіно від Film.Ua! Із найскладнішого: головна роль, лише місяць підготовки, репетицій, читок", - зазначила ведуча.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нікітюк зіграє головну роль у фільмі "Песики" - романтичній комедії спільного виробництва FILM.UA Group та Нового каналу, зйомки якої стартували у Києві ще у вересні.
Перед тим, як зніматися телезірка займалася акторською майстерністю, багато репетирувала з новими колегами та собаками, які також є важливими учасниками проекту.
Нікітюк зіграє головну роль у фільмі (фото: пресслужба)
Про що фільм "Песики"
"Песики" - це провокаційна і водночас щира історія про стосунки та кохання. За сюжетом егоцентрична кар'єристка, затята холостячка Яна випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона кохається, на ранок перетворюються на собачок.
Тепер героїня змушена жити, будувати кар'єру та шукати кохання з цим дивним випробуванням. Воно, зрештою, стає для неї даром, тому що вчить Яну щиро любити і піклуватися про інших.
Нікітюк зі своїми колегами з фільму (фото: фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фільм є класичною романтичною комедією, але водночас у ньому багато гумору: сміливого, іронічного, стьобного, а подекуди й абсурдного.
Творці фільму наголошують, що хочуть подарувати людям хоча б невелику можливість відволіктися та видихнути під час війни.
Зйомки триватимуть до кінця жовтня у Києві. А вихід фільму в широкий прокат заплановано на березень 2025 року.
Зйомки відбуваються у столиці (фото: пресслужба)