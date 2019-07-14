А чего мне бояться? Зеленский поплавал в море и "порвал" сеть (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе покупался в море вместе со своей командой Офиса. Глава государства посетил пляж 13 июля и решил лично проверить температуру воды в Черном море. Соответствующее видео такой инспекции опубликовано на Facebook-странице ОПУ.

Глава государства в ходе рабочей поездки в Одессу не преминул возможностью искупаться, не смотря на не очень теплую воду.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как Зеленский, глава Администрации президента Андрей Богдан и другие члены команды ОПУ пришли на одесский пляж и отправились плескаться в волнах. Перед тем, как зайти в море, они обсуждают температуру воды - то ли +22, то ли +23 градусов. Богдан завяляет, что президент должен отправиться на разведку первым - мол, такие правила.

Президент Владимир Зеленский в Одессе покупался в море (Фото: скрин)

В итоге Зеленский в красных пляжных шортах-трусах стал решительно спускаться по лестнице в воду, попутно отвечая на комментарии других отдыхающих.

Перед самой ватерлинией женщина спросила президента, не страшно ли ему плавать.

Владимир Зеленский со своей командой Офиса поплавали в море (Фото: скрин)

"А что мне бояться?" - удивился Зеленский.

"Так вода холодная, +16,3 градуса", - предупредила заботливая женщина.

Зеленского это не порадовало, но и не остановило, и он подбодрил свою команду: "Ох*енеть. Вот эти свои +23, Кирюша, можешь... Ну, 16,3, так 16,3!"

Владимир Зеленский в Одессе покупался в прохладном море (Фото: скрин)

Предидент пропустил даму вперед, затем сам зашел в море, а вслед за ним - и остальные его спутники.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Видео сразу собрало в сети огромное количество комментариев - как положительных и шутливых, так и критических.

Скажу честно, мужской поступок brothers! Вряд ли я бы залез в такую холодную воду;

Красава;

Вы что, издеваетесь? Зачем охранника раздели? Та я ж на него в одежде не могу спокойно смотреть... Мне нужен такой охранник;

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Божечки, спасибо, что наконец появился такой мудрый руководитель! Сегодня проверил температуру в море, вчера - количество фекалий на дне озера в Борисполе. Не щадит себя для Украины и ее народа. Благодарим, искренне благодарим!

Подробно ознакомившись с Положением об Офисе Президента Украины не нашел там таких функций и шоу, которое под видом латентной избирательной кампании смотрит вся Украина. Не могли бы опубликовать должностные инструкции и правила трудового распорядка? Потому что все-таки это наши налоги идут на содержание Офиса;

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А на каком языке они общаются? Это где-то в Сочи?

Извините, просто спрашиваю: это уже Ростов?

Суперовые;

Позитивчик!

Хорошо плавает;

Будь проще и к тебе потянутся люди.Так ведет себя наш достойный президент. Терпения, сил и Бог пусть оберегает от завистников!

Такое ощущения, что эти ребята с нашего двора. Нет ни помпезы, ни пафоса. Пусть у вас все получится. Днепр с вами.

Умняшечка, одна простота, главное - оставайся собой!



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Все поняла в комментариях: и недоумение, и безудержную радость. Одного не поняла, почему увидев Вову в красных трусах вы так радуетесь по поводу того, что именно он президент? Вам были нужны трусы и президент в море и все?

Всю жизнь мечтала увидеть президента в красных труханах! Спасибо за счастливую зрелость, теперь я видела все. Отдельное спасибо за волосатое пузо главы Офиса, теперь я знаю, о чем умолять Небо, чтобы не приснилось...

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Как сообщалось ранее, недавно президент Владимир Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через работающий фонтан. Забавный момент попал на видео, и в сети оно сразу набрало массу просмотров и комментариев.

Также мы писали о том, что в начале июля пресс-служба президента Владимира Зеленского оконфузилась, перепутав в анонсе на сайте столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

Добавим, что ранее Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".